Trẻ bị tổn thương não nếu xem tivi quá nhiều

Ông Tim Loughton cho hay, nghiện xem tivi ở những người trẻ có thể gây nên nhiều thay đổi cho bộ não tương tự như với người nghiện cocaine hay rượu.

Theo ông Loughton, cách đây 10 năm, số trẻ phải nhập viện vì tai biến do chơi game trên máy tính quá lâu gấp hai lần số trẻ bị ngã do leo cây. Cũng theo kết quả điều tra của tiến sĩ Aric Sigman, một thế hệ "mầm non" sẽ phải chịu đựng những tổn thương với cơ thể cũng như bộ não.

Ông này đặt câu hỏi: "Liệu có nên can thiệp để cân bằng thời gian trung bình trẻ ngồi trước tivi, máy tính với các hoạt động chơi bên ngoài không?". Tiến sĩ Sigman chỉ ra rằng trẻ từ 12 đến 15 tuổi trung bình dành 6 giờ một ngày trước màn hình tivi. Ông cũng cảnh báo các bậc phụ huynh chuyên biến công nghệ làm "người giữ trẻ" đã thiết lập cho con thói quen không tốt.

Ngoài ra, nghiên cứu của tiến sĩ Sigman và nhiều đồng nghiệp khác cũng tiết lộ, xem tivi quá lâu sẽ dẫn tới những vấn đề về sức khỏe như béo phì, lượng cholesterol cao, nhồi máu cơ tim, mất tập trung hay suy giảm khả năng làm toán, đọc, rối loạn giấc ngủ và tự kỷ.

Bình Minh