Trẻ chậm nói nên khám ở đâu?

Vì sao trẻ thường xuyên nấc cụt? / Trẻ ít tắm nắng dễ bị thấp còi

Mỗi khi bé muốn lấy vật gì thì kéo người trong nhà đến lấy giúp mà không nói. Em thấy bé phát triển chậm hơn các bé cùng tuổi. Em muốn cho con đi khám thì khám ở đâu? (Thương).

Ảnh minh họa: News.

Trả lời:

Chào em,

Về cơ bản, khi trẻ lên 3 tháng tuổi đã phát ra được một số tiếng nói sơ khởi và cười thành tiếng. Đến 9 tháng tuổi, bé đã phát ra tiếng đơn âm như a, b. Trẻ 12 tháng tuổi đã phát được 2 âm như ba, ma, mẹ và có thể nhắc lại những âm mà người lớn dạy.

Trẻ 18 tháng đã bắt đầu nói những câu ngắn, 21 tháng nói được câu dài, 24 tháng đã nói được nhiều và học hát câu ngắn. Hơn 2 tuổi, bé đã phát triển được lời nói, nói nhiều hơn, biết tư duy, suy nghĩ về môi trường xung quanh, đặt ra những câu hỏi cho người lớn.

Vậy so với chuẩn trung bình, con của em có vẻ chậm phát triển hơn so với bạn cùng lứa. Người lớn trong gia đình nên tập cho bé nói chuyện để thể hiện ý kiến chứ không nên làm thay hay lấy đồ vật giúp. Để yên tâm hơn, em nên đưa bé đi khám tại Khoa Tâm lý tâm vận, Bệnh viện Nhi Đồng 2, bác sĩ đánh giá và có chẩn đoán chính xác hơn. Từ đó bác sĩ sẽ tư vấn những biện pháp can thiệp phù hợp.

Chúc bé chóng lớn và khỏe mạnh.

Thân ái.

Ban tư vấn sức khỏe Tổng đài 1900625