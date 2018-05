Trẻ dễ suy dinh dưỡng vì rối loạn tiêu hóa

Khoang miệng của trẻ sơ sinh nói riêng và trẻ nhỏ nói chung rất mềm, có nhiều mạch máu nên dễ bị tổn thương và viêm nhiễm. Các bé thường bị khô miệng, khó tiêu vì tuyến nước bọt chưa phát triển. Điều này ảnh hưởng lớn đến quá trình tiếp nhận thức ăn của trẻ.

Ngoài ra, các bé dễ bị rối loạn hệ tiêu hóa do thành ruột non và thực quản mỏng hơn so với người trưởng thành, vì vậy, các chất độc dễ có cơ hội thâm nhập vào máu gây nên các triệu chứng ngộ độc ở trẻ. Những rối loạn tiêu hoá của trẻ cũng có thể xuất phát từ thức ăn bị nhiễm khuẩn hoặc nhiễm độc, thành phần thức ăn không phù hợp với lứa tuổi, hoặc trẻ bị căng thẳng tâm lý, lo lắng… Hệ tiêu hoá chưa hoàn thiện của trẻ còn thiếu men, không tiêu hóa được đường lactose hoặc khó tiêu hóa đạm trong sữa công thức.

Những vấn đề về hệ tiêu hóa khiến trẻ giảm khả năng hấp thụ thức ăn, ăn không ngon miệng dẫn đến lười ăn. Nếu tình trạng đó kéo dài, các bé sẽ không nhận được đủ dinh dưỡng để phát triển, dẫn đến chậm lớn, còi cọc, suy dinh dưỡng.

Trẻ nhỏ thường dễ mắc phải các chứng rối loạn tiêu hoá nên cần được chăm sóc đúng cách và khoa học. Ảnh minh hoạ.

Theo bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Thư ký Chi hội Tiêu hóa Gan mật Nhi Việt Nam, để giúp hệ tiêu hóa của bé hoạt động tốt thì việc bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng phù hợp là điều kiện cần thiết. Các nhóm thực phẩm giàu dưỡng chất Vitamin A, C và Canxi sẽ giúp trẻ dễ tiêu hóa, mau ăn chóng lớn.

Để tăng khả năng miễn dịch và sức đề kháng, tránh các bệnh nhiễm trùng, bé cần được cung cấp nguồn thực phẩm giàu Vitamin A như trứng, mỡ cá, rau xanh đậm... Mẹ cũng nên cho bé ăn nhiều loại hoa quả, trái cây tươi giàu Vitamin C giúp phát triển mô liên kết, tăng sức đề kháng, hoàn thiện chức năng của toàn bộ đường tiêu hoá một cách toàn diện, từ thực quản, dạ dày, ruột non đến ruột già. Sữa và các chế phẩm từ sữa thường giàu canxi và có khả năng hỗ trợ chức năng thần kinh đường tiêu hoá còn non yếu của trẻ.

Mẹ nên chọn cho bé nguồn dinh dưỡng bổ sung phù hợp để giúp bé dễ tiêu hoá và hấp thụ các dưỡng chất. Ảnh minh họa.

Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Một số loại sữa công thức có thể gây ra các triệu chứng tiêu hoá như đau bụng, đầy hơi, táo bón… do hệ tiêu hoá của trẻ thiếu men, không tiêu hóa được đường lactose hoặc khó tiêu hóa đạm trong các loại sữa này. Vì vậy, để bổ sung nguồn dinh dưỡng phù hợp, mẹ nên chú ý chọn loại sữa có công thức gồm hỗn hợp đường bột kép và 100% đạm Whey đã được thủy phân một phần giảm lactose, giúp bé ăn dễ tiêu và giảm các rắc rối về tiêu hóa ở trẻ.

Ngoài ra, hỗn hợp chất béo đặc biệt, không chứa dầu cọ cùng với công thức tăng cường chất xơ GOS còn có lợi cho cơ thể, giúp gia tăng hấp thụ chất béo và canxi, làm phân mềm. Các mẹ có thể tìm thấy những dưỡng chất này trong hệ dưỡng chất tiên tiến Tummy Care.

Đồng hành cùng mẹ trong hành trình chăm sóc và giúp bé yêu hoàn thiện hệ tiêu hoá, Abbott giới thiệu dòng sản phẩm dinh dưỡng cao cấp dành cho trẻ nhỏ, gồm GainPlus Total Comfort dành cho trẻ từ một tuổi đến 3 tuổi, chứa hệ dưỡng chất Tummy Care - dễ tiêu hóa và hấp thụ - gồm 100% đạm whey, hỗn hợp chất béo không chứa dầu cọ, đường bột tiên tiến giảm lactose và chất xơ GOS. Sản phẩm chứa hệ dưỡng chất Eye-Q Plus Immunify giúp trẻ phát triển trí tuệ, tăng cường sức đề kháng, phát triển xương và chiều cao.

