Trẻ đẻ thiếu tháng dễ bị hội chứng suy hô hấp sơ sinh

Cứu sản phụ thai song sinh bị tai biến sản khoa / Cắt tử cung cứu sản phụ 8x bị băng huyết

Ảnh minh họa: ABCNews.

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Hữu Dự, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ, bệnh màng trong (hay hội chứng suy hô hấp sơ sinh) xảy ra ở khoảng 1% trẻ sinh ra, khoảng 10% bé sinh non tháng, thậm chí lên đến 50% ở các bé sinh non dưới 30 tuần tuổi thai. Bệnh gây ra do sự thiếu hụt surfactant dẫn đến suy hô hấp. Phương pháp bơm surfactant qua nội khí quản thường được chỉ định sớm trong 24 giờ đầu sau sinh để điều trị cho các bé non tháng được chẩn đoán bệnh màng trong.

Vừa qua, các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ điều trị thành công cho cặp song sinh 28 tuần bị hội chứng suy hô hấp sơ sinh nặng độ 3 và 4 bằng phương pháp bơm surfactant. Sản phụ 26 tuổi ở tỉnh Cà Mau chuyển dạ bất ngờ, được người nhà đưa vào viện cấp cứu. Các bác sĩ đã tiến hành tiêm thuốc hỗ trợ trưởng thành phổi sớm cho 2 thai nhi chào đời.

Cả 2 bé đều thở khá yếu, thở nhanh, thở co lõm ngực nặng và phản xạ kém, bác sĩ phải hồi sức tích cực và cho bé thở máy. Kết quả chụp X-quang cho thấy 2 bé đều bị bệnh màng trong giai đoạn 3 và 4. Bác sĩ quyết định điều trị cho 2 bé bằng phương pháp bơm surfactant. Sau 3 ngày, sức khỏe các em tiến triển tốt, được cai máy thở và chuyển sang thở áp lực dương (CPAP) đồng thời điều trị kháng sinh kết hợp. Hiện cặp song sinh đã uống được sữa mẹ và phát triển tốt.

Trần Ngoan