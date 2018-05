Trẻ em vẫn có thể bị vôi hóa tinh hoàn

Chị Hoa ở quận 8, TP HCM, đưa con trai 9 tuổi đi khám khi thấy tinh hoàn bên to bên nhỏ. Bác sĩ siêu âm, phát hiện bé bị bị vôi hóa tinh hoàn - chứng bệnh mà nhiều người cho rằng chỉ có người trưởng thành hoặc già mới có thể mắc phải.

"Tôi lo lắm vì không biết con mình có gặp nguy hiểm không. Liệu sau này con tôi có thể làm cha được không?", chị Hoa thắc mắc.

Có con trai 9 tuổi, vợ chồng chị Diễm ở quận Tân Bình cũng mất ăn mất ngủ vì con trai bị phát hiện vôi hóa hai hòn bi. "Chúng tôi lo lắm vì cháu vẫn ăn uống bình thường nhưng thời gian gần đây thi thoảng than đau ở bìu. Đưa đi siêu âm mới biết chỗ ấy có dấu hiệu vôi hóa", mẹ cháu bé cho biết.

Theo tiến sĩ Nguyễn Thành Như, chuyên khoa Nam học, bệnh vôi hóa tinh hoàn thường được phát hiện vô tình qua siêu âm. Bệnh không chỉ xảy ra ở người lớn mà thi thoảng còn ở trẻ em.

Dấu hiệu nhận biết của bệnh có khi âm thầm không triệu chứng, cũng có khi trẻ than đau bìu. Qua siêu âm tinh hoàn, các bác sĩ dễ dàng nhận biết bởi phần vôi hóa hiện lên màu trắng. Nguyên nhân gây bệnh có thể do tình trạng viêm ứ mạch do giãn mạch tinh sớm.

Tình trạng vôi hóa tinh hoàn có thể ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng, tuy nhiên bác sĩ Như khuyên phụ huynh không quá lo lắng.

"Nếu các bé 8-10 tuổi thì chỉ cần uống thuốc giảm đau. Khi trẻ 12-13 tuổi nên đi khám lại để theo dõi mức độ vôi hóa có tăng lên hay không. Đến khi bé 18 tuổi, nếu tình trạng này vẫn còn thì tùy vào tình hình, bác sĩ sẽ quyết định có mổ hay không", bác sĩ Như nói.

Thiên Chương