Trẻ gặp nạn vì gói hút ẩm bánh

Bé 3 tuổi bỏng mắt vì gói hút ẩm túi bánh

Đây là trường hợp thứ ba bị bỏng mắt do gói chống ẩm đến khám tại Bệnh viện Mắt Trung ương (Hà Nội) trong thời gian gần đây. Hiện bé đã có thể mở mắt, thị lực nhiều khả năng không bị ảnh hưởng, không cần phải mổ, tuy nhiên mắt còn đỏ, chớp liên tục.

Mắt trái của bé Vi vẫn còn đỏ nhưng rất may thị lực không bị ảnh hưởng nhiều. Ảnh: N.P.

Tai nạn xảy ra vào chiều thứ bảy vừa rồi. Bố bé kể hôm đó khách đến thăm mẹ cháu mới sinh em bé, cho cháu một túi bánh gạo. Bé tự nghịch chơi. Khi con khóc thét lên quay lại thì vợ anh thấy bột trắng bắn vào mắt trái bé. Sau khi rửa mắt, gia đình vội đưa bé xuống bệnh viện huyện sơ cứu. Đến sáng 21/1, bé được đưa đến Bệnh viện Mắt Trung ương, bác sĩ chẩn đoán bị bỏng giác mạc.

Bác sĩ Hoàng Cương, Bệnh viện Mắt Trung cho biết, rất may cháu bị nhẹ, bỏng độ 2-3, bỏng sâu hết chiều dày của giác mạc, thị lực có thể không bị ảnh hưởng, cũng không cần phải mổ mà chỉ cho thuốc về rửa, nhỏ. Vấn đề là chất gây bỏng ở đây ít nhưng vẫn rất đậm đặc, xuyên sâu vào trong giác mạc.

Chất bột trong gói hút ẩm có tính kiềm. Ảnh: N.P

Thử nghiệm trên giấy quỳ, bác sĩ nhận thấy bột trong gói hút ẩm có độ pH là 12-14, tính kiềm. Theo bác sĩ Cương, bỏng do kiềm nguy hiểm hơn nhiều so với bỏng do axít vì vết bỏng thường sâu, rộng, nguy cơ hoại tử tổ chức rất mạnh.

“Tôi không biết là gói chống ẩm nguy hiểm đến thế nên cũng không nghĩ đến chuyện vứt đi. Hai hôm trước cháu đau, quấy khóc, mắt không mở được, may hôm nay mắt đã mở được”, anh Tuấn Anh nói.

Cả 3 trường hợp bị bỏng mắt do gói hút ẩm gần đây đều là dạng bột. Ảnh: N.P.

Theo bác sĩ Cương, chất bột trong gói hút ẩm nếu không may hít vào có thể gây bỏng hô hấp, bay vào mắt gây bỏng mắt. Hai em bé nhập viện trước đó bị bỏng giác mạc rất nặng, thị lực bị ảnh hưởng, phải ghép màng ối để thúc đẩy quá trình liền sẹo. Về sau, trẻ phải phẫu thuật ghép giác mạc tiếp.

Bác sĩ khuyến cáo, bỏng mắt là cấp cứu đặc biệt trong nhãn khoa, tổn thương chủ yếu là kết giác mạc, điều trị gặp nhiều khó khăn. Điều quan trọng khi bé gặp nạn, cha mẹ cần rửa mắt sớm, xối rửa dưới vòi nước sau đó đưa con đến cơ sở y tế để được điều trị kịp thời. Cha mẹ cũng cần chú ý khi bóc bánh, kẹo… thì nên vứt ngay gói chống ẩm.

Nam Phương