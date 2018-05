Trẻ hay chảy máu mũi có phải bị ung thư máu?

Dấu hiệu nhận biết sớm bạn bị ung thư máu / 5 đột phá trong điều trị ung thư năm 2016

Tôi đã đưa con tới Bệnh viện Tai Mũi Họng TP HCM khám, bác sĩ nội soi mũi bảo bị viêm VA (tổ chức lympho ở vòm mũi họng). Tuy nhiên qua tìm hiểu tôi thấy cháu có vài biểu hiện giống bệnh ung thư máu như thường xuyên chảy máu mũi, trung bình từ 2 đến 3 lần mỗi tháng, có nhiều vết bầm trên da. Tôi hỏi thì cháu nói vết bầm là do chơi trong lớp bị va vào bàn. Tôi muốn đưa cháu đi kiểm tra lại, xin vui lòng cho biết nên khám ở bệnh viện nào. Trân trọng cảm ơn. (Trần Thị Lan Hương).

Trả lời:

Chào bạn,

Rất tiếc bạn không nói rõ bé chảy máu mũi một bên hay 2 bên, lượng trung bình nhiều hay ít, chảy trong bao lâu thì cầm lại nên rất khó để bác sĩ chẩn đoán nguyên nhân chính xác.

Thông thường chảy máu mũi ở trẻ em có nhiều nguyên nhân. Trong đó có nguyên nhân tại mũi như bé cạy mũi, chấn thương do tai nạn sinh hoạt làm vỡ các mạch máu nhỏ trong mũi. Cũng có thể do dùng một số thuốc hoặc bị bệnh lý khác như xuất huyết giảm tiểu cầu, dị dạng bẩm sinh, vẹo vách ngăn mũi, chảy máu điểm mạch Kissel Bach... Ngoài ra, đây cũng là triệu chứng của ung thư máu. Những vết bầm tím trên da có thể là dấu hiệu ung thư máu hoặc do va chạm trong quá trình đùa giỡn như bé nói.

Thông thường trong những trường hợp như trên, bước đầu tiên cần làm là đưa bệnh nhân đi khám tai mũi họng để loại trừ các nguyên nhân chảy máu tại tai mũi họng. Nếu không phát hiện nguyên nhân tại tai mũi họng, bạn có thể đưa bé đến bệnh viện huyết học để kiểm tra các bệnh lý về máu, trong đó có ung thư máu.

Thân ái.

Giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Phạm Kiên Hữu

Trưởng khoa Tai Mũi Họng

Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM