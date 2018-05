Trẻ khó nuốt có thể do bệnh hiếm về đường tiêu hóa

Kỳ tích cứu sống trẻ bị ổ áp xe lớn trong não / Cứu sống bé trai 6 tuổi vỡ lá lách sau cú ngã lan can

Cháu Phúc được Bệnh viện tỉnh Quảng Ninh chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương với chẩn đoán dị dạng đường thở. Cháu nhập viện trong tình trạng nôn nhiều, nuốt nghẹn, thực quản giãn to, thể trạng suy dinh dưỡng nặng (5 tuổi nhưng chỉ nặng 13 kg). Kết quả thăm khám, chụp X-quang và soi dạ dày bằng ống mềm cho thấy trẻ bị co thắt tâm vị. Các bác sĩ đã hội chẩn và quyết định phẫu thuật bằng cách mổ cơ tâm vị, tạo van chống trào ngược dạ dày - thực quản.

Tiến sĩ Phạm Duy Hiền, phó trưởng khoa Ngoại, Bệnh viện Nhi Trung ương, người trực tiếp phẫu thuật cho cháu Phúc, cho biết, đây là phẫu thuật tương đối dễ dàng ở người lớn nhưng rất khó khăn ở trẻ nhỏ do cơ dạ dày và thực quản của trẻ rất mỏng, nguy cơ thủng niêm mạc trong mổ lớn, nếu mở cơ không hết dễ dẫn đến tái phát. Sau ca mổ mấy ngày trước, tình trạng bệnh nhân đã ổn định, có thể ăn uống bình thường.

Ảnh chụp Xquang của cháu Duy cho thấy đoạn cuối của thực quản nơi đổ vào dạ dày bị co thắt và hẹp lại, đoạn trên bị giãn to ra. Ảnh: Khánh Chi.

Theo tiến sĩ Hiền, co thắt tâm vị hay còn gọi là co thắt thực quản, giãn thực quản bẩm sinh là dị dạng đường tiêu hóa khá hiếm gặp ở trẻ nhỏ. Đặc điểm nổi bật của bệnh là tình trạng rối loạn hoạt động của thực quản. Đoạn cuối của thực quản nơi đổ vào dạ dày bị co thắt và hẹp lại, còn đoạn trên bị giãn to ra. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể dẫn tới các biến chứng như: viêm loét thực quản, sẹo xơ gây chít hẹp thực quản thậm chí tử vong đột ngột do phản xạ tim mạch hay dây thần kinh 10, do ngạt thở vì trào ngược thức ăn vào khí quản, hay do suy dinh dưỡng ở giai đoạn muộn.

Bệnh co thắt tâm vị nguy hiểm ở chỗ thời gian đầu bệnh thường diễn biến thầm lặng, triệu chứng nghèo nàn nên rất khó xác định lúc bệnh khởi phát. Hầu hết bệnh nhân thường đến khám khi thực quản đã giãn rất to. Do đó, các bậc phụ huynh khi thấy con mình có các triệu chứng như: nôn ọe, nuốt khó, nuốt nghẹn, đau tức lồng ngực, đau vùng sau xương ức (nhất là sau khi ăn), cần đưa con đến các cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.

* Tên bệnh nhi đã được thay đổi