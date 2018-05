Trẻ nổi mụn là mắc bệnh gì?

Trả lời:

Theo như bạn mô tả có nhiều khả năng trẻ bị viêm da, nên lau sạch mồ hôi và dùng khăn bằng cotton mềm để vệ sinh cho trẻ, nếu có mụn mủ phải dùng thuốc thoa có kháng sinh để điều trị.

Trong trường hợp mụn nhỏ li ti có chấm trắng nhưng không đỏ da xung quanh thì nhiều khả năng là mụn do chất bã tiết ra. Trường hợp này không dùng kháng sinh, chỉ lau sạch bằng nước ấm là được.



Mắt ghèn có thể do viêm kết mạc, hoặc do nghẹt tuyến lệ. Ở trẻ nhỏ việc khám là cần thiết để điều trị cho đúng. Bạn nên đưa trẻ đi khám nơi gần nhất nếu có thể. Nếu không, có thể nhỏ cloraxin hoặc Neocin, nhưng sau khi nhỏ mắt 2 ngày mà không khỏi thì nên đưa bé đi khám.

Tốt nhất bạn đưa bé đến các bác sĩ chuyên khoa nhi khám trực tiếp để có thể chẩn đúng bệnh và có hướng điều trị hợp lý.

Bác sĩ chuyên khoa II Vũ Thị Thanh

Bệnh viện Nhi Đồng 2 - TP HCM