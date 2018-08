Trẻ sinh non dễ mắc bệnh võng mạc

Trong hai ngày 5 và 6/12, bác sĩ Loh Boon Kwang của Trung tâm mắt quốc gia Singapore (SNEC) sẽ trực tiếp đến khám mắt và tư vấn cho bệnh nhân có bệnh lý về võng mạc tại Bệnh viện FV. Ông rất giàu kinh nghiệm trong phẫu thuật chữa trị các bệnh lý võng mạc, bệnh võng mạc do tiểu đường và rối loạn hoàng điểm (lỗ hoàng điểm, bệnh màng trên võng mạc, bong võng mạc do co kéo, bệnh hoàng điểm cận thị…); điều trị bệnh lý võng mạc ở trẻ em và phẫu thuật võng mạc kết hợp với phẫu thuật phần trước võng mạc, bệnh lý về võng mạc do cận thị độ cao và đặc biệt là võng mạc trẻ đẻ non. Cùng đi với bác sĩ Loh Boon Kwang kỳ này còn có bác sĩ Doric Wong - Trưởng khoa Võng mạc kiêm bác sĩ điều trị cao cấp của SNEC. Ông chuyên về phẫu thuật chữa trị các bệnh lý võng mạc như tăng sinh dịch kính võng mạc, phẫu thuật võng mạc ở trẻ em và phẫu thuật võng mạc kết hợp với phẫu thuật phần trước võng mạc. Để đặt lịch hẹn khám và điều trị, liên hệ Khoa Mắt, Bệnh viện FV: (08) 5411 34 36 hoặc (08) 5411 3333 - máy nhánh 2000 hoặc www.fvhospital.com