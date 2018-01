Trời lạnh coi chừng ngộ độc khí CO khi sưởi ấm bằng than

Người đàn ông Hải Phòng bị ngộ độc khí CO khi sưởi bằng than củi / Làm thế nào để tránh ngộ độc khi có rò rỉ khí amoniac?

Bác sĩ Nguyễn Xuân Ninh, khoa Hồi sức Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park TP HCM cho biết khi trời lạnh mọi người có thói quen dùng than củi để sưởi ấm. Tuy nhiên đốt than sưởi trong phòng chật hẹp, đóng kín cửa sẽ gây thiếu oxy sinh ra nhiều khí CO khiến bạn dễ nhiễm độc, nhất là đang ngủ bạn sẽ ngất lịm.

Cách đây một năm, cháu bé một tuổi ở Quảng Nam tử vong còn bố mẹ bất tỉnh do đốt lò than sưởi ấm trong phòng ngủ. Một gia đình ở Thanh Hóa phải nhập viện do ngạt khí than khi sưởi. Ở Hà Tĩnh cũng xảy ra 3 trường hợp tử vong trong phòng ngủ do đốt than củi.

Bác sĩ Ninh khuyến cáo dùng than sưởi ấm trong phòng kín rất nguy hiểm.Tại Mỹ, mỗi năm có khoảng 50.000 ca nhập viện, 1.200 người chết do ngộ độc khí CO không liên quan đến hỏa hoạn. Ngộ độc CO là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Mỹ. Ở Việt Nam chưa có thống kê cụ thể.

Một số nguồn có thể sinh ra khí CO như hệ thống sưởi ấm hoạt động kém chất lượng, lò sưởi dầu lửa, lò nướng than, bếp cắm trại, máy phát điện dùng xăng và động cơ xe hoạt động ở khu vực thông khí kém.

Bệnh nhân bị ngộ độc khí CO.

Nạn nhân hít phải khí CO thường có những triệu chứng đau đầu, buồn nôn, chóng mặt và có thể chẩn đoán nhầm với các bệnh lý như nhiễm virus cấp. Nếu bệnh nhân không có chấn thương hoặc bỏng, triệu chứng trong ngộ độc CO thường là bị thay đổi tình trạng tinh thần, do đó việc kiểm tra thần kinh là rất quan trọng. Ngộ độc CO nặng có thể gây ra co giật, lú lẫn, hôn mê, ngất, tim mạch, thiếu máu cơ tim, loạn nhịp thất, phù phổi.

Cách sơ cứu người nhiễm độc khí CO

- Nhanh chóng đưa nạn nhân ra khỏi nơi nhiễm độc càng nhanh càng tốt.

- Nếu nạn nhân thở yếu, ngừng thở, nhanh chóng thổi ngạt miệng - miệng hay miệng - mũi.

- Nếu nạn nhân hôn mê thì cần cho nằm nghiêng tư thế an toàn.

- Nhanh chóng gọi 115 để hỗ trợ.

- Để tránh hít phải khí độc cần lấy khăn thấm nước che miệng và mũi để giúp lọc không khí khi hít thở. Tốt nhất là dùng mặt nạ chống khói nếu có.

- Các bệnh nhân hôn mê, hoặc những người có tình trạng tâm thần nặng, phải được đặt nội khí quản nhanh chóng và thở máy bằng cách sử dụng oxy 100%.

CO là một loại khí không mùi, không vị, không màu, không gây kích ứng, được hình thành bằng quá trình đốt hydrocarbon. Nồng độ trong khí quyển của CO thường thấp hơn 0,001%, nhưng có thể cao hơn ở khu vực đô thị hoặc môi trường kín. CO cũng có thể kích hoạt phản ứng viêm gây ra phản ứng oxy hóa lipid hệ thần kinh trung ương và gây những biến chứng thần kinh kéo dài về sau.

Cao Khẩm