Trường hợp nào không nên tiêm ngừa văcxin?

Nên tiêm ngừa văcxin 5 trong 1 hay 6 trong 1? / Những người dũng cảm thử nghiệm văcxin HIV

Xin hỏi trong trường hợp bé nhà em không tiêm ngừa được thì có sao không? (Nguyên).

Ảnh minh họa: bacsinhikhoa.

Trả lời:

Chào em,

Bệnh lý thiếu máu huyết tán do thiếu men G6PD không phải là chống chỉ định tiêm ngừa. Bé nhà em vẫn có thể được tiêm văcxin bình thường.

Thiếu máu huyết tán do thiếu men G6PD là một bệnh lý di truyền trên nhiễm sắc thể giới tính X. Do thiếu men này nên hoạt động của tế bào gan giảm, hoạt động chuyển hóa bị ngưng trệ khiến bệnh nhân bị vàng da, vàng mắt. Nếu em không cho bé đi khám kịp thời, không xử lý đúng dễ dẫn đến biến chứng thần kinh vì bilirubin tự do bị ứ lại.

Đối với những trẻ bị bệnh lý này thì phải kiêng cữ một số thuốc điển hình như paracetamol. Do vậy khi bé có dấu hiệu của một số bệnh lý nào đó, mẹ nên cho bé đi khám bác sĩ chứ không nên tự ý mua thuốc uống. Ngoài ra cần kiêng ăn đậu tằm vì cơ địa của bé dị ứng với chất có trong đậu tằm.

Nếu muốn chủng ngừa cho con, em nên tiêm mũi 6 trong 1 vì ít xảy ra phản ứng phụ hơn. Còn nếu tiêm các mũi khác mà bé có biểu hiện sốt dưới 38,5 độ C thì chỉ lau mát để giúp bé hạ nhiệt. Nếu sốt cao hơn nên đưa đến bệnh viện sớm.

Thân ái.

Ban tư vấn sức khỏe Tổng đài 19006265