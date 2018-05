Từ người bị thoát vị đĩa đệm đến vũ công số 1 Việt Nam

Bài tập 15 phút trị đau thắt lưng và thoát vị đĩa đệm / Kinh nghiệm điều trị thoát vị đĩa đệm của nam nghệ sĩ múa

Lâm Vinh Hải trong một buổi tập luyện. Ảnh: NVCC

Nam vũ công nhớ lại trước năm 2012 thỉnh thoảng cũng bị những cơn đau ở vùng lưng nhưng cứ nghĩ là do tập luyện nhiều. Khi tham gia cuộc thi Thử thách cùng bước nhảy (So you think you can dance), cường độ tập luyện, thi đấu nhiều hơn nên những cơn đau liên tục hành hạ Vinh Hải.

"Khi có kết quả thoát vị đĩa đệm, bác sĩ khuyên tôi phải điều trị và nghỉ dưỡng ít nhất hơn một năm". Đây cũng là lúc Lâm Vinh Hải đã vượt qua vòng đấu loại và lọt vào Top 20 cuộc thi.

"Nếu không làm theo hướng dẫn của bác sĩ, bệnh tình có thể chuyển hướng phức tạp và nguy hiểm hơn, nhưng bỏ lỡ cuộc thi thì tôi sẽ không còn cơ hội nữa", chàng trai chia sẻ. Đam mê cháy bỏng, Hải phải thường xuyên thoa thuốc giảm đau để tiếp tục tập luyện và thi đấu. Ý thức được bệnh tình, anh hạn chế những động tác quá khó có thể gây đau đớn, song anh nhìn nhận nhờ khiêu vũ nên cảm thấy hạnh phúc và quên đi những cơn đau.

Lâm Vinh Hải trong cuộc thi Thử thách cùng bước nhảy. Ảnh: NVCC

Những nỗ lực đầy đau đớn đã được đền đáp khi Lâm Vinh Hải đoạt ngôi vị quán quân cuộc thi Thử thách cùng bước nhảy năm 2012. "Khi kết quả được công bố, bạn bè vây đến chúc mừng ôm chầm lấy tôi nhưng không biết là khi ấy tôi đau đớn vô cùng, chỉ muốn chương trình kết thúc thật nhanh để được ngồi nghỉ. Mồi hôi ra rất nhiều không phải chỉ vì mệt mà còn vì đau nữa".

Sau cuộc thi, Lâm Vinh Hải bắt đầu điều trị theo phác đồ của bác sĩ. Hàng ngày anh phải đều đặn đến bệnh viện để điều trị vật lý trị liệu. Ngoài việc điều trị ở bệnh viện, thực đơn hàng ngày của anh bao giờ cũng có món đuôi heo hoặc móng heo và đậu mốc. Hải cho biết sở dĩ anh phải ăn thêm những món này vì bác sĩ tham vấn nó tạo ra chất nhờn cho khớp giúp anh đỡ đau hơn.

Mới đây khi tham gia một chương trình game show truyền hình thực tế, Lâm Vĩnh Hải đã gặp sự cố trong tập luyện một động tác vũ đạo khiến căn bệnh thoát vị đĩa đệm mà anh đang điều trị trở nên nặng hơn. Tuy nhiên, không vì thế mà anh có ý định từ bỏ niềm đam mê của mình.

"Tôi hiểu rõ căn bệnh, nhưng niềm đam mê cháy bỏng lại giúp tôi mạnh mẽ vượt qua bệnh tật. Tôi nghĩ nếu không được tiếp tục nhảy múa chắc sẽ buồn chán và bệnh còn nặng hơn bây giờ nhiều", chàng vũ công chia sẻ.

Lâm Vinh Hải sinh năm 1989, học nhảy từ khi mới 15 tuổi. Năm 2012, Hải đoạt ngôi quán quân cuộc thi Thử thách cùng bước nhảy.

An Nguyên