Tư vấn 30 phút về tầm soát và điều trị viêm gan C

Việt Nam là một trong 9 quốc gia tại khu vực Tây Thái Bình Dương có tỷ lệ nhiễm virus viêm gan cao. Các loại virus viêm gan A, B, C, D và E có thể gây bệnh gan cấp tính và mạn tính. Trong đó, virus viêm gan C là sát thủ thầm lặng nhất, với 85% trường hợp mắc không có biểu hiện lâm sàng trong 10-30 năm. Vì vậy, người bệnh thường không được chẩn đoán và điều trị sớm.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ước tính Việt Nam có khoảng 6% dân số mắc bệnh viêm gan C mạn tính trên thế giới, khoảng 150 triệu người nhiễm siêu vi C mạn tính và 350.000 người tử vong do biến chứng của bệnh.

Tiến sĩ, bác sĩ Lê Mạnh Hùng.

Đối tượng có nguy cơ cao nhiễm siêu vi viêm gan C là những người dùng bơm kim tiêm chung; nhân viên y tế hay tiếp xúc với kim tiêm, dịch nhầy có máu chứa virus viêm gan C; bệnh nhân từng trải qua các thủ thuật y tế như truyền máu và sản phẩm từ máu, lọc máu do suy thận, tái sử dụng kim tiêm, ống thông hoặc thiết bị y khoa khác. Ngoài ra, người khám chữa răng với dụng cụ không tiệt trùng; châm cứu, chích lễ, xăm da hoặc thực hiện các thủ thuật thẩm mỹ; có mẹ nhiễm virus viêm gan C; có triệu chứng bất thường ở gan (tăng men gan, vàng da…); tình dục không an toàn hoặc nhiễm HIV... cũng có thể mắc viêm gan C.

Làm thế nào để biết bản thân mắc viêm gan C, cách tầm soát và điều trị bệnh ra sao... Những thắc mắc này sẽ được Tiến sĩ, bác sĩ Lê Mạnh Hùng giải đáp trong buổi tư vấn 30 phút trực tuyến, vào 9h ngày 11/9.

An San