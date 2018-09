Tư vấn online về vô sinh hiếm muộn

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, tỷ lệ vô sinh trung bình của các cặp vợ chồng trên toàn cầu là 6-12% dân số, trong đó, châu Á - Thái Bình Dương có tỷ lệ sinh thấp nhất và vô sinh cao nhất. Liên Hiệp Quốc công bố Việt Nam cũng là một trong những quốc gia có tỷ lệ sinh giảm xuống dưới mức sinh thay thế trong những năm gần đây.

Tỷ lệ vô sinh ở nước ta có xu hướng tăng. Năm 2015, Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Đại học Y Hà Nội nghiên cứu khả năng sinh sản của trên 14.300 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ (từ 15 đến 49) ở 8 tỉnh thành đại diện cho 8 vùng sinh thái. Kết quả, tỷ lệ vô sinh là 7,7%, khoảng 50% cặp vợ chồng vô sinh dưới 30 tuổi.

Theo Bộ Y tế, nguyên nhân hiếm muộn do nam chiếm 40% (tinh trùng bất thường về số lượng, chất lượng do giãn tĩnh mạch, không tinh trùng vì tắc ống dẫn tinh, xuất tinh ngược...), do nữ ước tính 40% (tắc 2 vòi tử cung, buồng trứng đa nang, bất thường tử cung, lạc nội mạc tử cung...), do cả 2 vợ chồng khoảng 10% và 10% đến từ các yếu tố khác.

WHO cũng cho biết khi tuổi tác càng cao, nguy cơ vô sinh càng tăng. Ngoài ra, việc thừa cân cũng ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của nam và nữ. Yếu tố sức khỏe, người nghiện rượu bia, thuốc lá khiến việc đậu thai khó khăn.

Vợ chồng không sử dụng biện pháp phòng ngừa sau một năm hoặc 6 tháng (với trường hợp trên 35 tuổi) mà chưa có thai, WHO khuyến cáo nên đến bệnh viện chuyên khoa để được khám, tư vấn và sớm tìm biện pháp chữa trị.

Một trong những biện pháp chữa trị vô sinh, hiếm muộn hiện nay là thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Kỹ thuật này thực hiện lần đầu ở Việt Nam vào năm 1997, sau 20 năm, tỷ lệ thành công từ 20-30% tăng lên hơn 50% bao gồm các ca khó, bệnh nhân cao tuổi, có bệnh lý kèm theo...

Thầy thuốc nhân dân, Phó giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Lê Hoàng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội (IVFTA).

