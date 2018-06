Tưởng đau mắt đỏ hóa ra bị lậu do quan hệ tình dục

8 bệnh tình dục nguy hiểm / Căn bệnh tình dục cướp đi sinh mạng vị vua trẻ Trung Quốc

Ảnh minh họa: Womenshealth.

Đến một phòng khám mắt ở TP HCM, Hoa kể với bác sĩ gần đây cô phát hiện một bên mắt bị đỏ và chảy mủ vàng. Khoảng một tuần nay mắt đỏ như máu và có cảm giác cộm nhiều. "Nghĩ là bị đau mắt đỏ nên em nhỏ mắt liên tục 4 ngày. Tình trạng không thuyên giảm mà mủ mắt chảy ngày càng nhiều lại có mùi rất tanh hôi, sợ để lâu sẽ bị mù", cô gái chia sẻ.

Qua thăm khám, bác sĩ nhận thấy nhiều khả năng cô gái không phải bị đau mắt đỏ bởi các triệu chứng không đặc hiệu. Bác sĩ chỉ định làm thêm một số xét nghiệm khác, kết quả cho thấy Hoa bị lậu mắt. Cô gái hết sức kinh ngạc với chẩn đoán này vì từ trước tới nay chỉ biết đến bệnh lậu sinh dục chứ chưa bao giờ nghe nói lậu mắt.

Nữ bệnh nhân thú nhận khi quan hệ tình dục, bạn trai xuất tinh bắn vào mắt. Hoa vẫn không tin người yêu mắc bệnh tình dục và lây cho cô bởi "anh ấy rất chung thủy". Bác sĩ kê toa thuốc đồng thời khuyên bệnh nhân thuyết phục bạn trai đi khám và tầm soát các bệnh lây truyền qua đường tình dục để tránh lây lan chồng chéo.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), lậu (hay lậu mủ) là bệnh lây truyền qua đường tình dục rất phổ biến. Bệnh do vi khuẩn Neisseria gonorrhoeae gây ra. Ước lượng có khoảng 62 triệu ca mắc bệnh lậu mỗi năm trên toàn cầu. Thống kê năm 1990 có 1.100 ca tử vong do bệnh lậu, giảm còn 900 vào năm 2010.

Tại Mỹ, nhờ áp dụng chương trình kiểm soát lậu quốc gia từ giữa những năm 1970, tỷ lệ mắc bệnh giảm rõ rệt, năm 1998 tăng nhẹ sau đó lại giảm đến năm 1999. Năm 2004, tỷ lệ mắc bệnh tại quốc gia này là 11,5 trên 100.000 người, do tệ nạn quan hệ tình dục không an toàn chủ yếu tập trung ở đồng tính nam. Thống kê năm 2011 ghi nhận 321.849 ca mắc mới, đến năm 2013 có hơn 820.000 trường hợp.

Bệnh lậu có thể lan truyền từ người này qua người khác thông qua đường miệng, bộ phận sinh dục hoặc hậu môn. Trong một lần quan hệ tình dục với người nữ bị bệnh lậu, nam giới có 20% nguy cơ bị lây. Phụ nữ khoảng 60 đến 80% nguy cơ mắc bệnh trong một lần giao hợp với đàn ông mắc bệnh. Tỷ lệ lây nhiễm bệnh này ở nhóm đồng tính nam cao hơn, đặc biệt là lậu hậu môn và lậu họng. Người mẹ mắc bệnh trong khi mang thai có thể lây truyền sang con.

Bệnh lậu diễn tiến cấp tính, rầm rộ gây đái buốt dữ dội, dịch niệu đạo nhiều, nhiều mủ vàng đặc hoặc vàng xanh do đó người bệnh phải đi khám ngay. Thời gian ủ bệnh ngắn, khoảng 2 đến 6 ngày. Viêm niệu đạo do lậu có thời gian ủ bệnh từ 3 đến 5 ngày. Đa số nam giới bị bệnh lậu mủ thường có triệu chứng ra mủ nhiều, màu vàng hoặc vàng xanh, tại niệu đạo, kèm theo đái buốt, đái dắt. Nếu không điều trị kịp thời sẽ dẫn đến lậu mạn tính với các biến chứng thường gặp như viêm mào tinh hoàn, viêm tuyến tiền liệt, ở những người bệnh lậu chất lượng và số lượng tinh trùng đều giảm đáng kể có thể dẫn tới vô sinh.

Bệnh lậu ở nữ có những triệu chứng như đái buốt, mủ chảy ra từ niệu đạo, cổ tử cung màu nâu, vàng hoặc xanh, lượng nhiều, có mùi hôi. Nhưng vì từ 50 đến 80% trường hợp bệnh lậu ở nữ không có triệu chứng hoặc triệu chứng không rõ ràng nên bệnh nhân không chú ý điều trị ngay dẫn đến lậu mạn tính dạng viêm vùng chậu và các biến chứng như viêm ống dẫn trứng và tắc ống dẫn trứng gây vô sin. Trong trường hợp gây hẹp ống dẫn trứng hay có hiện tượng thai ngoài tử cung, khi thai vỡ sẽ nguy hiểm tính mạng.

Bệnh lậu có thể được điều trị với thuốc kháng sinh tuy nhiên không được tự ý dùng kháng sinh điều trị bệnh này bừa bãi vì đã có rất nhiều báo cáo tình trạng kháng thuốc kháng sinh của vi khuẩn lậu. Bệnh nhân lậu cũng cần phải được kiểm tra hết các bệnh lý lây truyền qua đường tình dục khác như viêm gan siêu vi B, C, HIV, giang mai, hạ cam, đồng thời phải thuyết phục cả bạn tình đi kiểm tra và điều trị.

Lưu ý: Phụ nữ đang có thai mắc bệnh lậu không được điều trị đúng cách có thể bị sảy thai và gây lậu mắt trẻ sơ sinh. Để chẩn đoán bệnh, bác sĩ sẽ chỉ địch thực hiện xét nghiệm nhuộm gram sẽ thấy song cầu khuẩn gram âm nằm trong bạch cầu đa. Để phòng bệnh này, khi quan hệ tình dục phải sử dụng các biện pháp an toàn như bao cao su, mũ chụp âm đạo... Đồ lót của người bệnh cần được giặt riêng và phơi nắng kỹ.

Minh Đức - Thi Trân