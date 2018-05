U buồng trứng ở bé gái - bệnh nguy hiểm khó phát hiện

Bé gái được cắt bỏ u buồng trứng nặng gần 15 kg / Khối u buồng trứng to hơn quả bưởi

Bé gái Lê Phương Lan (Hà Nội) được người nhà đưa vào khoa cấp cứu Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng nôn, kèm theo đau bụng từng cơn. Các bác sĩ đã tphẫu thuật nội soi và xác nhận đúng với chẩn đoán ban đầu: Lan bị u nang buồng trứng trái, xoắn một vòng. Các bác sĩ cắt bỏ khối u, bảo tồn buồng trứng, đồng thời cố định buồng trứng bên phải cho cháu.

Cũng mắc bệnh như cháu Lan nhưng bé Đào Minh Anh (12 tuổi, Hải Phòng) không may mắn như vậy. Cháu mang khối u buồng trứng nặng tới 3 kg, mới được phát hiện và mổ bóc tách ngày 20/10 khi cháu tới khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Do khối u được phát hiện muộn và đã phát triển quá lớn nên bác sĩ buộc phải cắt bỏ hoàn toàn một bên buồng trứng của bệnh nhi. Trước đó 2 tháng, gia đình thấy bụng của con mình to hơn bình thường. Cháu không có biểu hiện bất thường nào khác nên cha mẹ chần chừ không đưa đi khám ngay.

Ảnh minh họa: Braincoretherapy.com.

Tiến sĩ Phạm Duy Hiền, Phó trưởng khoa Ngoại, người trực tiếp phẫu thuật cho 2 bệnh nhi trên, cho biết u buồng trứng là loại bệnh thường gặp ở nữ giới, đặc biệt là người trưởng thành. Bệnh ít gặp ở các bé gái nhưng có thể xảy ra ở bất kỳ lứa tuổi nào.

U buồng trứng thường không có dấu hiệu điển hình. Hầu hết các bé gái được phát hiện bệnh khi nhập viện do đau bụng đột ngột, kèm theo nôn ói và có khối u ở vùng hạ vị (dưới rốn). U buồng trứng nếu không được phát hiện kịp thời rất dễ gây biến chứng xoắn cuống khối u, vỡ u, chèn ép các cơ quan xung quanh, biến thành u ác tính. Xoắn cuống khối u thường gây đau bụng dữ dội, trong khi vỡ u gây đau bụng kèm dấu hiệu chảy máu bên trong.

Theo tiến sĩ Hiền, phương thức điều trị u buồng trứng phụ thuộc tuổi của bệnh nhi, tính chất lành hay ác tính của khối u và giai đoạn tiến triển của bệnh. Phẫu thuật nội soi mang lại tỷ lệ thành công lớn, đặc biệt là ở trẻ gái và vị thành niên. Trong hơn 90% trường hợp, bác sĩ có thể bảo tồn được một phần buồng trứng của bệnh nhân. Phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ buồng trứng được chỉ định khi có khối u ác tính hoặc buồng trứng bị xoắn nhiều.

Tiến sĩ Hiền khuyến cáo, gia đình nên đưa trẻ đến khám tại các cơ sở chuyên khoa nếu thấy có một trong các triệu chứng sau:

- Đau bụng dữ dội liên tục hoặc đau co thắt vùng bụng dưới, nôn, đôi khi trẻ có thể bị choáng vì đau.

- Bụng to bất thường.

- Sờ thấy khối ở vùng bụng kèm theo đau ở vùng này.

Khánh Chi

* Tên bệnh nhi đã được thay đổi.