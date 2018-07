Ung thư máu là bệnh ung thư phổ biến nhất ở trẻ em Việt Nam

Bên lề hội nghị Huyết học - Truyền máu toàn quốc kết thúc hôm 25/5, các chuyên gia cho biết trong các bệnh ung thư ở trẻ em, ung thư máu (hay bạch cầu cấp, leukemia còn gọi là lơ xê mi) là một nhóm các bệnh máu ác tính hay gặp. Theo nghiên cứu về mô hình bệnh ung thư ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP HCM, ung thư máu đang là nhóm đứng đầu trong các bệnh ung thư ở trẻ em.

Nghiên cứu tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương từ năm 2015 đến 2017 cũng cho thấy trong số bệnh nhi điều trị bệnh máu ác tính ở đây thì đến 88% thuộc nhóm ung thư máu. Độ tuổi mắc bệnh nhiều nhất là 1-5, chiếm gần 50%. Bé trai mắc bệnh nhiều hơn bé gái (tỷ lệ 64% nam so với 36% nữ).

Ghép tế bào gốc được coi là phương án điều trị hiệu quả với bệnh nhân mắc bệnh máu ác tính. Ảnh: V.N.

Dấu hiệu ung thư máu ban đầu là sốt thất thường, uống kháng sinh nhưng không thuyên giảm, trẻ mệt mỏi, da xanh dần. Ở giai đoạn muộn, trẻ xuất hiện tình trạng thiếu máu, xuất huyết, nhiễm trùng, gan to, lách to, hạch to... Bệnh tiến triển rất nhanh và nhiều biến chứng nặng nề. Trẻ cần được điều trị sớm và tích cực, với phác đồ hóa trị, ghép tế bào gốc, điều trị nhắm đích...

Tiến sĩ Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết, ngày nay thế giới đã có nhiều tiến bộ trong chẩn đoán điều trị ung thư máu như theo dõi xét nghiệm đáp ứng điều trị trong leukemia cấp. Kỹ thuật phân tích tế bào dòng chảy giúp phát hiện bệnh leukemia cấp dòng B. Điều trị cho bệnh nhân leukemia cấp dòng tủy dai dẳng tái phát. Chuyên ngành huyết học truyền máu trong nước cũng đã có những bước tiến dài, cập nhật kiến thức khoa học mới trong điều trị bệnh nhân.

Phương Trang