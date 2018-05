7 dấu hiệu bạn mặc sai cỡ áo ngực

Chọn đúng kích cỡ áo ngực không chỉ giúp bạn tự tin, thoải mái, làm tôn vẻ đẹp của bầu ngực, mà còn giúp bạn bảo vệ và chăm sóc tốt hơn cho phần cơ thể quan trọng này. Dưới đây là những dấu hiệu cho thấy chiếc áo ngực bạn đang mặc không đúng kích cỡ, kiểu dáng hoặc không phù hợp với bạn.

Có vết hằn trên da

Sau một ngày dài hoạt động, bạn cảm thấy bức bối với chiếc áo ngực. Khi về nhà, bạn thấy vết hằn trên da và rộp đỏ, điều đó chứng tỏ bạn đang mặc áo quá chật. Bạn sẽ thoải mái hơn khi chuyển sang cỡ áo khác, lớn hơn (32,34,36). Mặt khác, nếu gọng đâm vào da thì đó là cúp ngực quá nhỏ, bạn cũng nên chuyển sang áo cúp ngực lớn hơn (A, B, C, D).

Cúp ngực mấp mô

Nếu bạn thấy mấp mô trên cúp áo ngực (dễ thấy nhất khi mặc áo phông), lý do phổ biến nhất là cúp quá to. Những vết gấp của vải dư ra nổi lên và tạo thành cục nhô lên. Lý do khác là có thể do máy giặt, vì vậy cần tránh điều này bằng cách giặt tay nhẹ nhàng để áo ngực được bền hơn.

Ảnh minh họa: Topdrawerlingerie.com.au.

Dây áo kéo vai trễ xuống hoặc tụt khỏi vai

Đây là vấn đề phổ biến khiến dây áo dễ bị bật khóa. Dây áo ngực rất quan trọng để toàn bộ áo vừa với bạn. Nếu dây kéo vai bạn xuống, có vẻ như bạn chưa điều chỉnh cho vừa. Hãy điều chỉnh chiều dài dây vừa vặn, đừng để đến mức thít vào da. Nếu dây áo đã quá dãn, bạn cần thay dây hoặc đổi áo ngực mới.

Phần giữa áo không sát vào da

Nếu phần giữa dây áo nằm xa da bạn, thì phần cúp ngực quá nhỏ. Đây là một trong những vấn đề phổ biến nhất. Chuyển sang cỡ cúp ngực có thể sửa được vấn đề này nhưng vì không có hai cơ thể nào giống nhau nên đôi khi kiểu áo ngực có thể là nguyên nhân. Bạn nên cố gắng tìm kiểu áo vừa vặn hơn nếu chuyển sang cỡ khác không giải quyết được.

Dây áo không song song với mặt đất

Phần sau của dây áo phải thẳng hàng qua lưng bạn và song song với mặt đất. Nếu nó cong trên lưng thì tức là dây áo quá chật hoặc cũng có thể quá rộng. Bạn cần giảm xuống một size hoặc tăng lên tùy theo trường hợp.

Phần ngực tràn ra ngoài cúp ngực

Nếu có bất cứ phần ngực nào tràn ra bên trên hay sang một bên cúp áo ngực - dù chỉ là một chút - bạn chắc chắn cần phải tăng lên một cỡ. Cúp áo ngực cần phải bao phủ hết toàn bộ ngực.

Có cảm giác đau

Nếu áo ngực của bạn gây đau, chắc chắn đó không phải cỡ vừa vặn. Thông thường phụ nữ nghĩ rằng khó tránh khỏi việc không thoải mái khi mặc áo ngực nhưng điều này không đúng trong mọi trường hợp. Một chiếc áo ngực vừa vặn đủ thoải mái để bạn không phải để ý đến.

(Theo Mạng lưới ung thư vú Việt Nam, Ibasic )