9 điều bạn cần làm để tránh bệnh ung thư

Theo Phó giáo sư Trần Văn Thuấn, Giám đốc Bệnh viện K (Hà Nội), ung thư là bệnh lý gây ra do nhiều nguyên nhân kết hợp. Các nghiên cứu chỉ ra rằng chỉ khoảng 10% bệnh phát sinh do các rối loạn từ bên trong cơ thể: rối loạn nội tiết, tổn thương có tính di truyền... Có đến hơn 80% bệnh ung thư phát sinh có liên quan đến yếu tố môi trường: lối sống thiếu khoa học, tật xấu như hút thuốc, uống rượu, quan hệ tình dục không an toàn, dinh dưỡng không hợp lý... Hút thuốc lá và chế độ dinh dưỡng chiếm tới 65% nguyên nhân gây ung thư.

80% các nguyên nhân gây ung thư có thể phòng tránh được bằng cách thay đổi lối sống. Ảnh: WH.

Thuốc lá được kể đến hàng đầu là nguyên nhân của 30% trong tổng số các loại ung thư ở con người, gồm ung thư phổi, dạ dày, thực quản, thanh quản, tụy, khoang miệng, bàng quang. Khói thuốc lá chứa đến hơn 40 loại hóa chất khác nhau gây ung thư. Người hút thuốc kèm theo nghiện rượu nguy cơ mắc bệnh càng cao hơn.

Trong khi đó, chế độ ăn nhiều mỡ động vật, ít chất xơ làm tăng nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng và ung thư vú. Ngược lại, ăn ít chất béo, nhiều rau, hoa quả, các loại ngũ cốc nguyên hạt sẽ làm giảm nguy cơ mắc các loại ung thư.

Mỗi năm nước ta có khoảng 126.000 trường hợp mắc mới ung thư ở cả hai giới, với 94.000 trường hợp tử vong. Ước tính số mắc mới vào năm 2020 sẽ lên tới khoảng 190.000 ca. Về tỷ lệ mắc bệnh, Việt Nam đứng thứ 78 trong số 172 quốc gia có báo cáo số liệu.

Dưới đây Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống ung thư đưa ra 9 lời khuyên phòng bệnh:

- Không hút thuốc lá, nếu đang hút thì cần bỏ thuốc

- Hạn chế uống rượu

- Có thói quen dinh dưỡng hợp lý: ăn nhiều rau quả, giảm lượng muối

- Không ăn thức ăn quá cay, quá nóng

- Không ăn thức ăn ôi, thiu, mốc

- Tiêm văcxin phòng viêm gan B; văcxin phòng ung thư cổ tử cung

- Tình dục an toàn

- Thực hiện khám sức khỏe định kỳ

- Nếu có dấu hiệu bất thường thì cần tới cơ sở y tế để kiểm tra ngay