Bệnh viện Ung bướu TP HCM tổ chức xe điện chở người bệnh

Khu khám bệnh mới của Bệnh viện Ung bướu nằm trên đường Nguyễn Huy Lượng, quận Bình Thạnh, đối diện cơ sở chính hiện nay. Hàng ngày khoa tiếp nhận bệnh nhân từ 5h30, hoạt động theo mô hình khám bệnh thông minh với đầy đủ phòng khám chuyên khoa, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, hệ thống ống vận chuyển mẫu xét nghiệm nhằm rút ngắn thời gian chờ.

Xe điện vận chuyển người bệnh vào khu điều trị nội trú tại Bệnh viện Ung bướu TP HCM. Ảnh: B.V

Dự kiến khoa khám bệnh tiếp nhận 1.500-2.000 lượt bệnh nhân mỗi ngày. Đặc biệt lần đầu tiên bệnh viện đưa hệ thống xe điện vào vận hành để chuyển bệnh nhân nhập viện sang khu điều trị nội trú. Hiện nay khu khám bệnh mới và khu điều trị nằm đối diện nhau qua đường Nơ Trang Long. Đây là một điểm nóng kẹt xe của TP HCM và mất an toàn cho người qua đường. Do đó việc bệnh viện tổ chức xe điện đưa đón bệnh nhân nhằm đảm bảo an toàn lưu thông giữa các khoa khám bệnh và điều trị.

Khoa Giải phẫu bệnh cũng được chuyển sang cơ sở mới để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chẩn đoán, nghiên cứu khoa học và giảng dạy.

Khu vực đăng ký khám bệnh ở Bệnh viện Ung bướu. Ảnh: B.V

Dự kiến Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 với quy mô 1.000 giường tại quận 9 hoạt động vào năm 2018.