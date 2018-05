Cảnh giác ung thư phổi: Đừng bỏ qua ho dai dẳng

Ung thư phổi được xem là loại ung thư sát nhân hàng đầu ở Anh, với việc cướp đi 28.000 sinh mạng mỗi năm, một phần do được chẩn đoán quá muộn.

Triệu chứng chính của bệnh là ho mãn tính - mặc dù hầu hết các trường hợp như vậy không phải do nguyên nhân ung thư. Cuộc vận động mới đây được đưa ra tại Anh có tên Be Clear on Cancer, nhằm vào những người trên 50 tuổi, là nhóm tuổi có nguy cơ cao nhất.

Ảnh: b4tea.

Theo đó, các triệu chứng khác của ung thư phổi bao gồm:

- Cơn ho ngày càng xấu đi hoặc thay đổi

- Viêm vùng ngực lặp đi lặp lại.

- Ho ra máu

- Khó thở

- Đôi khi cảm thấy mệt hơn bình thường

- Giảm cân không rõ nguyên nhân

- Cơn đau vùng ngực hoặc vai đôi khi kéo dài

"Ngày càng nhiều người chết ở Anh vì ung thư phổi, so với các loại ung thư khác, nhưng nhiều người không biết các dấu hiệu và triệu chứng có thể cứu sống tính mạng họ".

"Thông điệp từ cuộc vận động này rất rõ ràng - nếu bạn bị ho dai dẳng, hãy đi khám bác sĩ. Ung thư phổi nếu được chẩn đoán sớm, khả năng điều trị thành công càng cao", chuyên gia Jeremy Hunt từ cơ quan y tế nước này cho biết.

T. An (theo BBC)