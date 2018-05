Đám cưới cổ tích của bé gái ung thư

Ung thư là căn bệnh quái ác nhưng không phải lúc nào nó cũng có thể ngăn cản những giấc mơ, đặc biệt là giấc mơ của các em nhỏ như Eileidh Paterson (Anh). Mắc bệnh u nguyên bào thần kinh, bé gái 5 tuổi luôn ao ước một đám cưới và cuối cùng cũng được toại nguyện bằng buổi lễ đặc biệt bên cạnh bạn thân Harrison Grier.

"Cô dâu" và "chú rể" trong buổi lễ. Ảnh: SWNS.

"Đó là buổi lễ tuyệt đẹp", News dẫn lời Bill, bố "chú rể". Người đàn ông 31 tuổi cho biết Eileidh và Harrison yêu quý nhau đến mức "không thể tách rời". Dù mới 6 tuổi, Harrison vẫn biết chuyện gì đang xảy ra và sẵn sàng làm mọi thứ có thể cho người bạn thân thiết.

Ngày 18/6 vừa qua, "hôn lễ" của Eileidh và Harrison được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Aberdeen. Mặc bộ váy màu trắng hồng, "cô dâu" bước vào trên nền nhạc When You Wish Upon a Star từ bộ phim Pinocchio rồi nắm chặt lấy tay "chú rể". Tham gia "đám cưới" còn có rất nhiều nhân vật hoạt hình.

Eileihd hạnh phúc nắm tay Harrison. Ảnh: SWNS.

Trước hàng trăm quan khách, chủ hôn Zara Grant, người điều hành một hãng phim hoạt hình kể lại câu chuyện về Eileidh theo phong cách cổ tích do mẹ bé gái là Gail chấp bút. Trong đó, căn bệnh ung thư là "quái vật" còn Eileidh đóng vai "cô công chúa không bao giờ bỏ cuộc". Cùng lúc, hình ảnh "cô dâu" 5 tuổi chiến đấu chống lại ung thư được trình chiếu lên màn hình. Cerys, chị Eileidh cũng tặng em một bài thơ với câu kết: "Dù ta xa nhau, chị vẫn mãi bên em".

"Cô dâu", "chú rể" hồi hộp lắng nghe chủ hôn. Ảnh: SWNS.

Sau khi nghe tuyên bố "là bạn thân suốt đời", Eileidh và Harrison trao nhau những chiếc vòng cổ. "Đám cưới" kết thúc bằng bữa tiệc ngọt đầy kẹo.

"Con hẳn đã rất mệt nhưng hoàn toàn trở thành người khác khi buổi lễ bắt đầu", Gail xúc động nói về Eileidh. "Đây sẽ là những ký ức không bao giờ phai nhòa".