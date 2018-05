Hơn 2 triệu người Việt Nam mắc viêm gan C

Viêm gan vi rút C là một trong số những bệnh phổ biến trên thế giới hiện nay. Thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy, khoảng 170 triệu người trên thế giới mắc phải căn bệnh này, chiếm khoảng 3% dân số thế giới.

Theo TS.BS Phạm Thị Thu Thủy của Trung tâm Y khoa Medic, thống kê mới đây của ngành y tế cho thấy, ở nước ta cho tới thời điểm hiện nay, hơn 5% dân số (khoảng 4,5 triệu người) đang mang vi rút viêm gan C trong cơ thể và con số này vẫn gia tăng từng ngày. Trong đó, hơn 2 triệu người Việt Nam mắc viêm gan vi rút C, khoảng 4% đã tử vong.

Theo các bác sĩ chuyên khoa về gan mật, vi rút viêm gan C là một siêu vi truyền nhiễm, xâm nhập thẳng vào cơ thể, tấn công tế bào gan. Vi rút viêm gan C làm tế bào gan bị tổn thương, đồng thời tiêu diệt các tế bào gan. Có đến 80% những người bị nhiễm vi rút viêm gan C chuyển sang viêm gan vi rút C mạn tính và trong số đó ít nhất 20% bệnh nhân sẽ tiếp tục chuyển sang xơ gan sau 20 năm nhiễm bệnh. Xơ gan là nguyên nhân gây ra ung thư gan ở người bị nhiễm viêm gan vi rút C. Thực tế, mỗi năm có đến 3% người xơ gan không triệu chứng có tiến triển sang ung thư gan.

Phác đồ 3 thuốc trong điều trị viêm gan C là hướng điều trị mới cho nhiều bệnh nhân châu Á cũng như Việt Nam.

Khác với viêm gan vi rút B, viêm gan vi rút C vẫn chưa có vắc xin phòng bệnh. Ngoài ra, việc điều trị cho bệnh nhân bị viêm gan vi rút C ở nước ta trong những năm qua còn gặp nhiều khó khăn. Hiện tại, trong 2 người bệnh viêm gan vi rút C chỉ có một người điều trị hoàn toàn hết bệnh. Thêm vào đó, chi phí điều trị cao (thông thường 60-200 triệu đồng tùy theo mức độ bệnh) cùng với thời gian điều trị kéo dài từ 6 đến 18 tháng khiến người bệnh chán nản, điều trị ngắt quãng hoặc bỏ cuộc, nhất là với những bệnh nhân có thu nhập thấp, điều kiện kinh tế khó khăn.

Về phương pháp điều trị, trong những năm qua, các bác sĩ sử dụng phác đồ điều trị phối hợp 2 thuốc. Điều trị theo phác đồ này, với những bệnh nhân có viêm gan vi rút C kiểu gen 1 thì hiệu quả điều trị khoảng 50 - 60%, với kiểu gen 6 thì đạt hiệu quả điều trị trên 65%.

Để tăng hiệu quả của phác đồ điều trị chuẩn, trong 2 năm vừa qua, dòng thuốc mới có hoạt chất Boceprevir được bổ sung vào phác đồ điều trị, kết hợp với 2 loại thuốc trong phác đồ chuẩn đã nâng tỷ lệ điều trị thành công cho bệnh nhân viêm gan vi rút C lên đến 70% tùy theo kiểu gen. TS.BS Phạm Thị Thu Thủy, Trung tâm Y khoa Medic cho biết, ưu điểm của phác đồ mới này là rút ngắn thời gian điều trị xuống còn 28 tuần (bệnh nhân điều trị lần đầu) so với 48 tuần, thậm chí 72 tuần với những bệnh nhân khó đáp ứng điều trị sử dụng phác đồ 2 thuốc trước đây. Ngay cả với những bệnh nhân xơ gan cũng có thể áp dụng phác đồ điều trị mới này.

Tại Việt Nam, trong vòng gần một năm qua, nhiều bệnh nhân viêm gan vi rút C đã được chỉ định điều trị bằng phác đồ với hoạt chất mới ghi nhận có đáp ứng thuốc tốt và đạt hiệu quả cao. Cùng Việt Nam, nhiều quốc gia khác tại châu Á như Singapore, Malaysia, Philippines, Indonesia, Thái Lan và Australia đã phê duyệt và đưa phác đồ mới vào điều trị. Các chuyên gia đánh giá, phác đồ điều trị viêm gan vi rút C với hoạt chất mới hiện là hướng điều trị bệnh viêm gan vi rút C, ngăn chặn những biến chứng do viêm gan vi rút C gây ra như xơ gan, ung thư gan và dẫn đến tử vong.

Phương Thảo