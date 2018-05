Khám miễn phí bệnh mạch máu

Mạch máu bao gồm động mạch và tĩnh mạch. Bệnh lý về tĩnh mạch thường gặp là suy, viêm, giãn hoặc thuyên tắc tĩnh mạch. Bệnh về động mạch chia làm hai nhóm chính: tắc và phình. Tắc động mạch làm cho máu không đến được các tạng hoặc chi, gây ra thiếu máu, đau và hoại tử. Phình động mạch dễ dẫn đến nguy cơ vỡ động mạch, gây chảy máu, mất máu, thậm chí tử vong.

Bệnh mạch máu nếu không được chữa trị kịp thời có thể dẫn đến hoại tử chi. Ảnh: Thi Ngoan.

- Tắc động mạch chi dưới: Bệnh biểu hiện sớm với tình trạng đau cách hồi ở chân. Trong giai đoạn muộn hơn, biểu hiện bằng đau nhức chân liên tục kể cả lúc nghỉ hoặc bị loét chân không lành, hoại tử ngón chân, bàn chân không lành.

- Dị dạng mạch máu: bao gồm dị dạng động - tĩnh mạch, dị dạng tĩnh mạch hay mạch bạch huyết, bướu máu.

- Hẹp động mạch cảnh ngoài sọ: biểu hiện bằng những cơn thiếu máu não thoáng qua. Triệu chứng thường gặp là yếu liệt nhẹ nửa người thoáng qua, mù một bên mắt thoáng qua, mất ngôn ngữ thoáng qua và hồi phục sau vài phút hoặc hồi phục trong ngày, tai biến mạch máu não nhẹ, gây yếu liệt nhưng hồi phục một phần.

- Phình động mạch chủ ngực, phình động mạch chủ bụng dưới thận và các thể phức tạp của phình động mạch chủ.

- Loét chân không lành do bệnh tiểu đường.

- Hẹp động mạch thận, các động mạch nuôi tạng.

- Suy thận mạn tính giai đoạn cuối: sửa chữa các thông nối động - tĩnh mạch để lọc máu qua can thiệp nội mạch.

Bên cạnh việc sử dụng thuốc, có 2 phương pháp chính thường áp dụng để chữa trị các bệnh lý mạch máu là phẫu thuật và can thiệp nội mạch. Hai phương pháp này có thể bổ sung cho nhau, giúp việc điều trị đạt hiệu quả cao và nhẹ nhàng hơn. Trên những người bệnh lớn tuổi, sức khỏe yếu không đủ sức chịu cuộc phẫu thuật lớn, can thiệp nội mạch sẽ là một phương pháp thay thế hoặc bổ sung cho phẫu thuật giúp gia tăng tính an toàn và hiệu quả.

Ở Việt Nam, số lượng người mắc các bệnh về động mạch ngày càng tăng, thường gặp ở người lớn tuổi bị nhiều bệnh nội khoa đi kèm như tăng huyết áp, tiểu đường, bệnh tim mạch... Trong trường hợp này, việc điều trị bằng biện pháp can thiệp nội mạch hoặc phối hợp với phẫu thuật ngày càng được ưu tiên lựa chọn.

Sáng 17/5, hai chuyên gia hàng đầu về can thiệp mạch máu của Hiệp hội X-quang Can thiệp châu Âu là Giáo sư Martin Kocher và Tiến sĩ Maria Cerne sẽ tham gia trao đổi chuyên môn và hỗ trợ điều trị cho người bị bệnh mạch máu phức tạp tại Bệnh viện ĐH Y Dược TP HCM. Nhân dịp này, các bác sĩ thuộc Đơn vị Phẫu thuật Mạch máu cũng tổ chức “Tư vấn và khám, điều trị các bệnh mạch máu phức tạp”.

Ưu tiên khám miễn phí cho 50 người bệnh đăng ký sớm nhất. Sau khi khám sàng lọc, những trường hợp có các bệnh lý mạch máu phức tạp kể trên sẽ được các chuyên gia trực tiếp tư vấn và điều trị. Điện thoại đăng ký: (08) 5405 1010 - 3952 5356 (giờ hành chính).

Thi Ngoan