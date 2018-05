Tầm soát ung thư vú miễn phí cho phụ nữ trên 40 tuổi

Đây là một trong những hoạt động thuộc chiến dịch We care for her - Vì phụ nữ, vì ngày mai do Bộ Y tế, Quỹ Ngày mai tươi sáng tổ chức. Chiến dịch tầm soát ung thư vú ngay khi sang tuổi 40 có sự tham gia của bác sĩ các bệnh viện có khoa ung thư vú tại Hà Nội và TP HCM. Ngoài hoạt động sàng lọc miễn phí, bác sĩ nói chuyện nhằm nâng cao kiến thức của cộng đồng về bệnh ung thư vú.

Ở Việt Nam, mỗi năm ước tính có khoảng 11.000 ca ung thư vú mới và hơn 4.500 người tử vong vì căn bệnh này. Nếu được phát hiện sớm và điều trị phù hợp kịp thời sẽ đem lại nhiều cơ hội kéo dài thời gian sống. Đây là căn bệnh ung thư rất thường gặp trên thế giới và tại Việt Nam. Ở nữ, nguy cơ mắc ung thư vú trung bình khoảng 20% trong suốt cuộc đời.

Các nghệ sĩ tham gia cổ động chiến dịch Tầm soát ung thư vú cho phụ nữ trên 40 tuổi. Ảnh: N.P.

Ông Trần Văn Thuấn, Phó Giám đốc Bệnh viện K (Hà Nội), Giám đốc Quỹ Ngày mai tươi sáng cho biết, việc tầm soát và phát hiện sớm ung thư vú có ý nghĩa rất lớn trong điều trị. Nếu được phát hiện ở giai đoạn đầu có thể chữa khỏi bệnh tới hơn 80%, ở giai đoạn 2 tỷ lệ này 60%, sang giai đoạn 3 khả năng khỏi hẳn thấp và đến giai đoạn 4 thì thường việc điều trị chỉ để kéo dài cuộc sống, giảm bớt các triệu chứng đau đớn.

Giáo sư Nguyễn Bá Đức, nguyên giám đốc Bệnh viện K cũng cho biết, so với nhiều nước tỷ lệ mắc ung thư vú của Việt Nam không cao nhưng độ tuổi trẻ hơn. Ở châu Âu, nguy cơ mắc ung thư vú cao từ độ tuổi 50, đỉnh cao nhất là khi 60 tuổi. Trong khi ở nước ta bệnh thường bắt đầu với người từ khi 40 tuổi và cao nhất là 55-60 tuổi. Có trường hợp mới 30 tuổi, thậm chí cả học sinh, sinh viên song số này rất ít và đáng quan tâm.

Theo giáo sư Đức sự khác biệt này có thể do môi trường sống, môi trường ô nhiễm, ô nhiễm thức ăn, thuốc trừ sâu, thuốc kích thích tăng trưởng, ăn các thực phẩm nhiều mỡ rán cháy, lười vận động...

Thực tế, hiện nay nhiều người ít có thói quen tầm soát ung thư vú. Trong khi đó chị em có thể tự mình khám vú để phát hiện sớm những bất thường. Lưu ý không phải cứ khám thấy có u ở vú là chắc chắn bị ung thư. Cứ 10 người thấy u ở vú thì đến 9 người u lành, chỉ có một bị u ác tính.

Để đăng ký tầm soát miễn phí, phụ nữ từ 40 tuổi trở lên có thể đăng ký tại website của chương trình hoặc gọi điện thoại (8h-17h từ thứ 2 đến thứ 6) tại TP HCM (08) 3911 2011, Hà Nội: 091.393.6658. Chị em cũng có thể đăng ký tại bệnh viện. Ở Hà Nội, chị em có thể đến Bệnh viện K cơ sở 1 Quán Sứ và cơ sở 3 Tân Triều; Ung Bướu Hà Nội, Bạch Mai... Tại TP HCM, các bệnh viện tham gia gồm Ung Bướu, Chợ Rẫy, Quận 2, Nhân dân 115...

Nam Phương