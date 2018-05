Viêm gan C diễn tiến âm thầm nhưng nguy hiểm

Do sự bùng nổ của viêm gan siêu vi B nên rất ít người quan tâm đến viêm gan do siêu vi C. Siêu vi viêm gan C nguy hiểm không kém vì đó là sát thủ thầm lặng gây ra xơ gan và ung thư gan. Siêu vi C được phát hiện chính thức từ năm 1989, do đó xét nghiệm chẩn đoán bệnh chỉ có thể làm được trong những năm gần đây.

Bác sĩ CKII Trần Ánh Tuyết, Giám đốc y khoa, Trưởng khoa Tiêu hóa Gan mật, Phòng khám Đa khoa Quốc tế Yersin cho biết, siêu vi viêm gan C lưu hành trong máu có thể lây nhiễm trực tiếp qua đường máu, đường tình dục và mẹ lây truyền cho con khi trong quá trình chuyển dạ.

Sau khi bị lây nhiễm, siêu vi viêm gan C từ máu đi vào gan, xâm nhập vào các tế bào gan, tiếp tục mã hóa và sao chép thành nhiều phiên bản trong các tế bào gan bị nhiễm và phóng thích các siêu vi mới ra ngoài để tiếp tục gây nhiễm cho các tế bào gan khác, gây nên tổn thương gan.

Theo bác sĩ Tuyết, khoảng 85% trường hợp nhiễm siêu vi gan C sẽ chuyển thành viêm gan mạn tính, nghĩa là không đào thải được virus sau 6 tháng. Khi tồn tại trong tế bào gan, siêu vi sẽ gây hại cho tế bào tiếp diễn trong nhiều năm, mô gan bị tổn thương sẽ thành những mô sẹo có thể dẫn đến xơ gan và suy gan, hơn nữa có một tỷ lệ diễn tíến ung thư gan. Sự tiến triển rất thầm lặng qua 10 đến 30 năm, vì thế người bệnh thường không được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Nhiều trường hợp bệnh chỉ được phát hiện khi đã có biến chứng nghiêm trọng.

Hơn hai thập niên trước viêm gan siêu vi C được xem là không có thuốc điều trị, vì vậy tử vong khá cao. Hiện nay sự ra đời của các thuốc kháng siêu vi cho dù tỷ lệ làm sạch siêu vi chưa hoàn hảo nhưng cũng giúp kìm hãm không cho siêu vi C phát triển và cải thiện được tình trạng viêm gan, ngăn ngừa biến chứng xơ gan và ung thư gan.

Lê Phương