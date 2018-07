Uống thuốc tránh thai khẩn cấp có bị dính bầu?

Thuốc tránh thai cho nam giới khiến tinh trùng ngừng bơi

Ngày 13/6 em có kinh, ngày 16/6 hết kinh, chu kỳ 30 ngày. Ngày 18/6, em quan hệ không an toàn nhưng vì lần đầu nên chỉ quan hệ trong 30 giây đến một phút, không xuất tinh kể cả xuất tinh ngoài. Sau 20 tiếng, em uống thuốc tránh thai khẩn cấp. 6 ngày sau em ra máu nhiều, liên tục trong 3 ngày. Gần đây, em thấy bụng phình to, căng tức bụng dưới, ợ hơi, đau phần bả vai và eo. Sau đó em bị tiết dịch nhầy màu trắng đục. Do áp lực học tập, thi cử nên em khá căng thẳng, hay thèm ăn và ăn nhiều, thức khuya tầm 1-2h sáng. Bác sĩ cho em hỏi, em có khả năng mang thai không? (Lê Linh, Hà Nội).

Ảnh: Star2.

Trả lời:

Quan hệ tình dục không có biện pháp tránh thai như sử dụng bao cao su, thuốc tránh thai thì có nguy cơ có thai ngoài ý muốn. Trường hợp của bạn, đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp trong vòng 24 giờ sau quan hệ thì thuốc vẫn có hiệu lực tránh thai. Triệu chứng ra máu giữa chu kỳ khi dùng thuốc tránh thai khẩn cấp cũng là triệu chứng có thể gặp.

Hiện tại, em vẫn chưa chậm kinh nên cũng chưa phải lo lắng nhiều. Tuy nhiên, em nên chú ý tới tình trạng sức khỏe toàn thân. Strees do học tập thức khuya cũng có thể ảnh hưởng tới chu kỳ kinh nguyệt của mình.

Với tình trạng tiết nhầy trắng đục sau quan hệ tình dục, em cần khám phụ khoa để đánh giá xem có tình trạng viêm nhiễm phụ khoa gì không, nếu có cần điều trị sớm.

Bác sĩ Luyện Thị Ngọc Dung

Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt -Bỉ