Văcxin bị tạm dừng tiêm chủng vẫn khiến 3 trẻ suýt chết 

Kiểm định lại văcxin '5 trong 1' sau vụ 3 trẻ tử vong / Ngừng sử dụng văcxin '5 trong 1' Quinvaxem

Sở y tế Bình Định vừa quyết định lập hội đồng chuyên môn để tìm nguyên nhân vụ việc 3 trẻ em (2 tháng tuổi) phải nhập viện vì bị phản ứng sau khi tiêm văcxin Quinvaxem. Hiện Sở đã cho niêm phong các lọ thuốc và lấy mẫu kiểm tra.

Trước đó, sáng 25/12, 3 em bé này được tiêm chủng văcxin Quinvaxem “5 trong 1” phòng các bệnh ho gà, bạch hầu, uốn ván, viêm gan B và viêm màng não mủ... Chiều cùng ngày, các em có các triệu chứng sốt cao, tím tái, co giật phải cấp cứu bệnh viện. Riêng bé Thu Trúc con của vợ chồng chị Nguyễn Thị Thu Thủy ở phường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn có thêm triệu chứng ngưng thở.

Rất may 3 bé được gia đình đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết. Sau gần 1 tuần điều trị, chiều 31/12, các cháu đã hồi phục sức khỏe, xuất viện về nhà.

Văcxin Quinvaxem sản xuất tại Hàn Quốc, do Tổ chức Y tế thế giới tài trợ cho Việt Nam. Ảnh: Trí Tín.

Ông Bùi Ngọc Lân, giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bình Định thông tin thêm, mặc dù Bộ Y tế đã quyết định tạm dừng sử dụng văcxin Quinvaxem nhưng trung tâm vẫn chưa nhận được văn bản chính thức từ Bộ. Hiện mới chỉ có Nghệ An nhận được văn bản này. Cũng theo ông Lân, những năm gần đây, khi tiêm các loại văcxin khác có xảy ra trường hợp phản ứng thuốc, triệu chứng thông thường là sốt nhẹ sau tiêm.

Từ ngày 10 đến 15/12, ba trẻ mới 3 tháng tuổi tại huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) đã tử vong sau khi tiêm văcxin Quinvaxem. Tới nay nguyên nhân tử vong của các cháu vẫn chưa được làm rõ. Để đảm bảo an toàn, Bộ Y tế đã thông báo tạm dừng sử dụng văcxin trên và đề nghị Tổ chức Y tế thế giới cùng nhà sản xuất kiểm tra lại chất lượng sản phẩm. Đây là văcxin do Hàn Quốc sản xuất, Tổ chức Y tế thế giới tài trợ cho Việt Nam.

Nhiều gia đình cũng lo lắng đã tạm dừng việc tiêm văcxin 5 trong 1 để chờ đợi thông tin từ cơ quan chức năng. Một số phụ huynh lựa chọn phương án bỏ tiền để tiêm văcxin dịch vụ cho an toàn.

Trước tình hình này, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (Bộ Y tế) khuyến cáo, để hạn chế rủi ro khi tiêm văcxin Quinvaxem, ngoài việc cán bộ y tế tuân thủ các quy định trong sử dụng văcxin và sinh phẩm y tế, các bậc cha mẹ cần hợp tác thông tin với cán bộ y tế về tiền sử sức khỏe, bệnh tật và tiêm chủng của trẻ. Theo dõi trẻ sau tiêm, khi có dấu hiệu bất thường kịp thời đưa trẻ đến cơ sở y tế... tránh những phản ứng bất lợi có thể xảy ra.

Trí Tín