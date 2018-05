Vệ sinh mũi họng đúng cách cho trẻ

Trẻ bị viêm mũi họng cấp thường có biểu hiện chảy nước mũi, ngạt mũi, hắt hơi, đau họng, ho (lúc đầu ho khan, sau ho có đờm), sốt nhẹ hoặc sốt cao có thể lên đến 39-40 độ C. Trẻ quấy khóc, biếng ăn, khó ngủ và thường thở bằng miệng do ngạt mũi; có thể thở nhanh hơn bình thường, đôi khi co rút lồng ngực...

Bác sĩ hướng dẫn cách vệ sinh mũi họng cho trẻ.

Cách vệ sinh mũi họng

- Nếu trẻ mới bị ngạt mũi nhẹ, dịch mũi còn lỏng thì có thể lau rửa mũi ngay bằng khăn mềm. Trong trường hợp dịch mũi đặc, có gỉ mũi thì nhỏ 2-3 giọt nước muối sinh lý vào mỗi bên mũi, đợi một lúc cho nước muối ngấm làm mềm gỉ mũi rồi nhẹ nhàng dùng tay day day mũi bé để gỉ mũi mềm và bong ra.

- Nếu dịch mũi quá nhiều và đặc có thể dùng dụng cụ hút mũi để hút cho trẻ. Tuy nhiên không nên lạm dụng hút mũi vì cách này có thể tạo áp lực gây tổn thương niêm mạc mũi. Tuyệt đối không dùng miệng của người lớn trực tiếp hút mũi dãi cho trẻ.

- Dùng khăn giấy mềm lau sạch mũi, dãi rồi vứt bỏ ngay sau khi sử dụng. Không nên dùng khăn xô vì sau mỗi lần lau mũi, dãi cho trẻ, nếu không thay khăn mới, dùng lại khăn cũ vi khuẩn/virus vẫn bám lại trên khăn.

- Có thể dùng thuốc co mạch; thuốc kháng sinh và hạ sốt theo chỉ định của bác sĩ.

Lưu ý, khi trẻ bị viêm mũi họng có thể dùng nước nuối sinh lý để rửa mũi, súc họng cho trẻ nhưng phải theo chỉ dẫn của bác sĩ.

Chế độ ăn

- Cho trẻ ăn thức ăn giàu dinh dưỡng, mềm, dễ tiêu, dễ nuốt.

- Cho trẻ ăn theo nhu cầu, chia nhiều bữa trong ngày và số lượng mỗi bữa ít hơn bình thường, không nên ép trẻ ăn hết phần thức ăn cha mẹ đã chuẩn bị.

- Có thể dùng quất hấp mật ong, hoa hồng hấp đường, gừng, chanh cho trẻ uống để chữa ho.

Dùng thuốc hạ sốt và kháng sinh theo chỉ định của bác sĩ.

Phòng bệnh viêm mũi họng cấp

- Giữ ấm cơ thể, nhất là cổ, ngực, gan bàn chân khi thời tiết lạnh.

- Vệ sinh họng, miệng sạch sẽ bằng cách đánh răng sau khi ăn, trước và sau khi ngủ dậy.

- Bỏ thói quen cho tay lên miệng, ngoáy mũi, điều này cũng khiến trẻ dễ bị viêm mũi họng , vì vậy cũng nên giúp trẻ tránh thói quen xấu này.

- Đảm bảo môi trường sống tránh khói bụi, ẩm mốc, chật chội.

- Tránh cho trẻ tiếp xúc với nguồn lây kể cả người lớn hoặc trẻ em bị bệnh.

Cần đưa trẻ đi khám ngay khi có một trong các biểu hiện sau:

- Sốt cao liên tục dùng thuốc và chườm ấm không hạ sốt.

- Trẻ ho nhiều, thở nhanh, khó thở.

- Trẻ nôn nhiều, đi ngoài phân lỏng nhiều lần trong ngày.

- Chảy mủ tai.

- Không tốt lên sau hai ngày điều trị.

Điều dưỡng Nguyễn Thị Ánh Hồng

Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội)