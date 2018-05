Vết bầm tím da đột nhiên xuất hiện cảnh báo nhiều bệnh

Tại sao cổ họng xuất hiện nhiều đờm khi uống rượu bia

Khi vô tình phát hiện ra vài vết bầm tím trên cánh tay, đùi... mà không rõ nguyên nhân nhiều người trấn an rằng "ma cỏ" bắn. Thật ra, vết bầm tím là một chấn thương da phổ biến hoặc kết quả của các mạch máu vận chuyển máu qua lại giữa tim, các mô và cơ quan khác của cơ thể bị vỡ do tổn thương hay suy yếu, hồng cầu thoát ra khỏi thành mạch và gây nên các mảng bầm đen, vàng, xanh dương mà y học gọi là tình trạng xuất huyết dưới da. Thông thường, tình trạng này biến mất sau một vài tuần, tuy nhiên bạn chớ vội chủ quan vì có thể dấu hiệu này dễ nhầm lẫn với những chỉ dấu của các bệnh lý nguy hiểm.

Dưới đây là những nguyên nhân gây ra các vết bầm tím trên cơ thể mà bạn chưa biết, theo Boldsky.

Bệnh tiểu đường

Nếu bạn thường xuyên thấy các vết bầm trên da mà không rõ nguyên nhân thì nên đi kiểm tra bệnh tiểu đường bởi đây là một trong những dấu hiệu cảnh báo bệnh. Lý do là chảy máu mao mạch nội bộ bởi các mạch máu quá yếu.

Tập thể dục

Những người thực hiện các bài tập mạnh, nhanh, nâng trọng lượng, có thể vô tình làm tổn thương mình mà không hề hay biết. Tập thể dục cũng gây nhiều áp lực cho các cơ bắp dẫn đến "bùng nổ" mạch máu nhỏ gây ra vết bầm.

Lão hóa

Khi có tuổi, quá trình cơ thể sản xuất collagen giảm và lớp mỡ bảo vệ da bị mất. Sau tuổi 60, cơ thể có thể xuất hiện các vết bầm tím không lý do.

Rối loạn máu

Người mắc bệnh máu khó đông máu, máu không đông, chảy máu kéo dài sẽ xuất hiện các vết bầm tím dù va chạm nhỏ nhất. Vết bầm không rõ nguyên nhân cũng có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư máu. Do đó, bạn nên thăm khám bác sĩ trong trường hợp vết bầm tím có thường xuyên.

Thuốc

Một số thuốc khi dùng vượt quá liều như aspirin, thuốc tránh thai, steroid..., có thể gây ra những vết bầm trên da không rõ nguyên nhân.

Xuất huyết do bệnh da liễu

Trong tình trạng ày, máu rỉ từ các mao mạch nhỏ dẫn đến hàng nghìn vết bầm tím nhỏ, có thể gây ngứa. Hãy dùng thuốc điều trị để tránh rủi ro.

Thiếu vitamin C

Vitamin C rất quan trọng trong việc chữa lành vết thương và hình thành collagen. Thiếu vitamin C làm cho mạch máu nhỏ bị vỡ, dẫn đến bầm tím. Thiếu hụt vitamin quan trọng này cũng có thể là một trong những lý do chính tạo ra các vết bầm tím.

Thu Hiền