Vì sao bóp chặt 'cậu nhỏ' có thể dẫn đến chết người

Ảnh minh họa: News.

Ngày 11/7 một người đàn ông bị vợ cũ bóp chặt "cậu nhỏ" hơn 5 phút dẫn đến tím tái, ngất xỉu và tử vong trên đường đi cấp cứu. Theo kết quả giám định pháp y, nạn nhân chết do tràn dịch và thức ăn vào khí quản dẫn đến ngạt thở. Người phụ nữ cho biết đã ly hôn chồng từ lâu song bị ông nhiều lần về nhà đánh đập, hai người xảy ra xung đột. Bà mẹ 2 con cũng không ý thức được hậu quả hành vi của mình: "Tôi chỉ bóp để cảnh cáo thôi không ngờ ông ấy lại chết".

Theo thạc sĩ, bác sĩ Huỳnh Đắc Nhất, Phòng khám Tiết Niệu Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, cơ thể con người có những phản xạ mang tính sinh tồn. Khi bị kích thích quá mức, đặc biệt là kích thích đau quá mức có thể gây nên phản xạ trong y khoa là phản xạ dây thần kinh số 10 hay dây thần kinh lang thang (vasovagal response), nặng hơn có thể gây sốc.

Dây thần kinh số 10 là dây thần kinh chi phối nhiều cơ quan có liên quan mật thiết đến những phản xạ mang tính sống còn. Khi bị kích thích quá mức có thể gây ra những thay đổi nghiêm trọng thậm chí đe doạ tính mạng, đặc biệt là với những bệnh nhân có bệnh lý tim mạch hay hô hấp. Chẳng hạn như hành vi bóp "của quý" có thể kích hoạt phản xạ dây thần kinh số 10 dẫn đến choáng và tử vong, không phụ thuộc vào thời lượng của hành vi mà do cường độ tác động cũng như cơ địa của nạn nhân.

Theo bác sĩ Nhất, dương vật là cơ quan nhạy cảm nhất trong cơ thể nam giới. Khi bị bóp chặt "của quý" suốt 5 phút như trong án mạng này, nhiều khả năng nạn nhân chết do tụt huyết áp dẫn đến choáng, co thắt đường thở và đường tiêu hóa, tràn dịch và thức ăn vào khí quản rồi ngạt thở. Thế giới từng ghi nhận nhiều vụ việc tương tự khi nam giới bị chấn thương hoặc kích thích tinh hoàn quá mức dẫn đến choáng và tử vong. Đó là lý do trong võ thuật có những đòn thế tấn công trực tiếp vào hạ bộ làm cho đối phương ngất ngay lập tức.

Bác sĩ khuyến cáo khi xảy ra mâu thuẫn trong đời sống hôn nhân, vợ chồng không nên "giận quá mất khôn" mà có hành vi gây tổn thương đến đối phương, đặc biệt ở những vùng nhạy cảm. Nhà trường cũng cần giáo dục nam sinh không nên thực hiện những trò đùa có thể gây hại đến cơ quan sinh dục ngoài.

Thi Trân