Viêm gan âm thầm hóa ung thư giết chết nhiều người Việt

Virus viêm gan B và C là hai tác nhân chính của đại dịch viêm gan, dẫn đến nhiều hậu quả nặng nề như xơ gan, ung thư gan và tử vong. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Liên minh Viêm gan Toàn cầu, hiện trên thế giới có 325 triệu người đang nhiễm virus viêm gan B, C. Điều nguy hiểm là đến 300 triệu người, tức hơn 90% không hề biết rằng mình đã mắc bệnh. Tỷ lệ tử vong do viêm gan trong 15 năm qua tăng 22% trong khi các bệnh khác như HIV, lao, sốt rét lại giảm đi.

Bác sĩ Phạm Ngọc Đoan Trang, Phó Chủ tịch Liên minh Phòng chống viêm gan virus vì Việt Nam cho biết, theo WHO, năm 2017 gần 8 triệu người Việt nhiễm virus viêm gan B và một triệu người nhiễm viêm gan C. Rất ít người được chẩn đoán nhiễm viêm gan siêu vi tham gia điều trị. Mỗi năm cả nước có hàng nghìn ca tử vong do liên quan đến viêm gan virus B, C.

"Ung thư gan là một trong 10 ung thư có tỷ lệ mắc cao nhất. Tại Việt Nam, ung thư gan do viêm gan B, C là nguyên nhân hàng đầu, trên cả ung thư gan do rượu", bác sĩ Trang chia sẻ.

Siêu vi tấn công vào gan và có thể gây ra bệnh cấp tính, mạn tính. Ảnh: news medical.

Bác sĩ Phan Thanh Hải, Viện trưởng Nghiên cứu Phát triển Sức khỏe cộng đồng, Giám đốc Trung tâm Y khoa Medic cho biết Việt Nam nỗ lực cùng với thế giới trong công tác phòng chống đại dịch viêm gan, hướng đến mục tiêu toàn cầu loại trừ viêm gan virus vào năm 2030. Ngành y tế đang tích cực tuyên truyền giúp người dân hiểu được vai trò của việc tiêm ngừa văcxin viêm gan B, chẩn đoán xét nghiệm viêm gan, theo dõi phát hiện sớm ung thư...

Nhiều người chưa hiểu được tầm quan trọng của tầm soát phát hiện sớm viêm gan siêu vi. Đến khi biến chứng như viêm gan bùng phát, xơ gan hoặc thậm chí ung thư gan họ mới biết là có bệnh. Siêu vi được truyền qua tiếp xúc với máu hoặc các chất dịch cơ thể khác của người bệnh, sau đó tấn công vào gan và có thể gây ra bệnh cấp tính, mạn tính.

Hưởng ứng ngày viêm gan thế giới, chương trình “Cùng hành động vì mục tiêu loại trừ viêm gan B, C tại Việt Nam” dành 2.000 suất xét nghiệm viêm gan miễn phí cho người dân tại TP HCM ngày 28/7. Giáo sư Nguyễn Chấn Hùng, bác sĩ Phan Thanh Hải, Phó giáo sư Vũ Thị Nhung... tham gia giải đáp các thắc mắc về viêm gan, ung thư.

Lê Phương