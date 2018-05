Viêm màng não do nhiễm ký sinh trùng sau ăn ốc ma

Các bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM cho biết, cháu Lý Hoàng Đăng ở quận 8 được người nhà đưa đến trong tình trạng sốt cao, đau đầu kèm nôn ói liên tục. Bé cho biết khoảng một tháng trước có cùng nhóm bạn trong xóm bắt ốc ma bò ở vườn cây quanh nhà nướng ăn.

Nghi ngờ bệnh nhân nhiễm ký sinh trùng từ ốc ma, các bác sĩ đã xét nghiệm máu và phát hiện Angiostrongylus cantonensis - hay còn gọi là giun đũa ký sinh trong phổi chuột và các loại ốc bò trên cạn như ốc sên, ốc ma.

Loại ốc ma thường được người dân nướng ăn và sau đó nhập viện vì viêm màng não.

"Căn cứ vào các triệu chứng, chúng tôi xác định bệnh nhi bị viêm màng não và nguyên nhân là loại ký sinh trùng này. Sau một tuần điều trị, hiện bệnh nhi đã qua cơn nguy hiểm, nhưng vẫn còn sốt và đau đầu. Bé phải nằm viện để tiếp tục được theo dõi", một bác sĩ cho biết.

Theo lời của bệnh nhân, bé ăn ốc cách đây khoảng một tháng. "Hôm đó con vừa ăn là ói liền. Mấy ngày sau con thấy nhức đầu rồi càng ngày càng nhức nhiều hơn", bé nói. Hiện các bạn của cậu bé chưa phát hiện mắc bệnh.

Đây không phải là trường hợp đầu tiên viêm màng não do ăn ốc sên, ốc ma. Cũng tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới, các bác sĩ khoa Nhiễm Việt - Anh từng điều trị nhiều ca nằm liệt giường chỉ vì ăn loại ốc này. Năm 2009, hai thanh niên ở quận Gò Vấp (TP HCM) trong cơn say đã bắt hai con ốc ma nướng và chia nhau ăn. Hai tuần sau cả hai bắt đầu lên cơn đau đầu, co giật và hôn mê sâu. Chẩn đoán cho thấy cả hai bị biến chứng viêm màng não do ký sinh trùng Angiostrongylus cantonensis trong loại ốc mà họ ăn gây nên và dù được điều trị tích cực bằng thuốc diệt ký sinh trùng, nhưng một trong hai đã không qua khỏi. Người còn lại di chứng não phải sống thực vật.

Trường hợp khác, một thanh niên ở Bình Dương nghe bạn bè kháo nhau ăn ốc ma chữa bệnh đau lưng nên đã tìm bắt và nướng nhậu. Hậu quả sau gần 2 tháng ăn ốc, anh này đã phải nhập viện trong tình trạng mê man. Bệnh nhân may mắn hồi phục sau hơn một tháng nằm viện.

Theo các bác sĩ chuyên khoa nhiễm, do ít tồn tại dưới nước nên Angiostrongylus cantonensis chủ yếu ký sinh trên các loại ốc sống ở cạn hoặc vừa ở nước vừa bò lên cạn. Chính vì thế ăn chín hoặc chế biến kỹ các loài mang mầm bệnh trước khi ăn luôn cần thiết để phòng bệnh.

Riêng loại ốc ma từng là thủ phạm gây viêm màng não, các bác sĩ cho rằng chưa có bằng chứng nào cho thấy có thể trị được bệnh đau khớp như lời một số bệnh nhân từng ăn. "Người dân không nên nghe theo lời đồn đại rồi dùng làm thực phẩm hoặc khi bắt được ốc thì chế biến một cách sơ sài rồi ăn vì khả năng mắc bệnh là rất cao", một bác sĩ nói.

Ốc ma là loại ốc có vỏ dày như ốc hương, vỏ màu nâu pha vàng, thân màu nâu xám. Chúng thường sống trong vườn cây, di chuyển trên mặt đất nên toàn thân có thể tiếp xúc với các loại ký sinh trùng gây bệnh.

Thiên Chương