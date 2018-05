Virus Zika gây hội chứng viêm đa dây thần kinh nguy hiểm

Bộ trưởng Y tế cùng người dân diệt loăng quăng phòng chống virus Zika / Việt Nam truy tìm virus Zika

Ảnh minh họa: minhavida.

Virus Zika bùng phát từ cuối năm 2015 đến nay tại châu Mỹ La tinh được ghi nhận là dịch Zika lớn nhất trên thế giới. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã tiến hành nhiều nghiên cứu và cảnh báo có mối liên quan đáng lưu ý giữa virus Zika, bệnh rối loạn thần kinh và chứng rối loạn phát triển não bộ thai nhi. Tổng thư ký WHO đã có bài trình bày tóm lược về chứng não nhỏ và hội chứng viêm đa dây thần kinh Guillain-Barré có liên quan mật thiết đến virus Zika ở vùng Polynesia Pháp. Hiện WHO tiếp tục đẩy mạnh các nghiên cứu về những biến chứng khác liên quan đến virus này.

Các nghiên cứu khác công bố trên trang Medline từ ngày 1/01/1990 đến 14/2 năm nay đều cho thấy có bằng chứng virus Zika gây hội chứng Guillain-Barré, đặc biệt ở những bệnh nhân nhiễm Zika tại Brazil và vùng Polynesia, Pháp. Trong số đó một ca có bằng chứng huyết thanh chứng minh sự liên quan rõ ràng của hội chứng Guillain-Barré và tình trạng nhiễm virus Zika. Các nghiên cứu mô tả 42 bệnh nhân ở Polynesia mắc hội chứng Guillain-Barré sau khi bị nhiễm virus Zika.

Hội chứng được đặt theo tên 2 bác sĩ người Pháp Georges Guillain và Jean Alexandre Barré, những người đã mô tả nó vào năm 1916. Hội chứng Guillain-Barré đôi khi còn gọi là chứng liệt Landry hoặc hội chứng Guillain-Barré-Strohl, là một bệnh viêm đa dây thần kinh cấp, ảnh hưởng mạnh nhất đến hệ thần kinh ngoại biên.

Triệu chứng điển hình nhất của bệnh là bàn chân và bàn tay bắt đầu yếu liệt dần, sau đó lan vào trong thân. Một số dạng triệu chứng khác có thể làm thay đổi cảm giác hoặc gây đau, rối loạn hệ thần kinh tự chủ (hệ thần kinh thực vật). Bệnh gây những biến chứng nguy hiểm đến tính mạng, thậm chí liệt các cơ của hệ hô hấp. Thông thường bệnh viêm đa dây thần kinh xảy ra sau khi bị nhiễm trùng.

Chẩn đoán hội chứng viêm đa dây thần kinh thường được thực hiện bởi các khảo sát dẫn truyền thần kinh và dịch não tủy. Nếu được điều trị kịp thời bằng truyền tĩnh mạch kháng thể miễn dịch liều cao hoặc lọc huyết tương kết hợp với chăm sóc hỗ trợ, đa số bệnh nhân sẽ hồi phục hoàn toàn. Hội chứng Guillain-Barré rất hiếm gặp, với khoảng 1-3 trường hợp trong 100.000 người mỗi năm. Dù vậy đây là nguyên nhân phổ biến nhất của tình trạng liệt cấp không liên quan đến chấn thương. Nam giới có nguy cơ mắc bệnh cao hơn phụ nữ 1,5 lần. Bệnh xảy ra ở mọi lứa tuổi.

Dịch Zika đang ở trong tình trạng báo động và diễn biến phức tạp, lây lan rất nhanh, đặc biệt ở tại khu vực châu Mỹ La tinh. Do đó WHO cảnh báo các quốc gia, đặc biệt các nước vùng nhiệt đới, cận nhiệt đới cần hết sức lưu ý, chuẩn bị phương án phòng dịch và trang thiết bị đầy đủ để điều trị cho bệnh nhân nhiễm Zika cũngkiểm soát tốt những biến chứng. Ngoài ra cần có phương án quản lý và chữa trị cho các trường hợp bị viêm đa dây thần kinh sau khi nhiễm virus Zika.

Minh Đức - Thi Trân