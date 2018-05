Xóa sẹo tại thẩm mỹ viện, một phụ nữ tử vong

Thẩm mỹ viện nơi chị Hương đến để xóa sẹo môi. Ảnh:Tuấn Anh.

Chiều 4/1, chị Hương được em trai đưa đến Thẩm mỹ viện Linh Nhung (Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội) để xóa sẹo môi. Khoảng 17h30, nhân viên thẩm mỹ tiến hành gây tê, sau đó chị Hương có biểu hiện sốc phản vệ. Bệnh nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), rạng sáng tử vong.

Hiện cơ quan công an đã vào cuộc để điều tra làm rõ nguyên nhân bệnh nhân qua đời. Đại tá Bùi Văn Đại, Trưởng Công an Quận Đống Đa cho biết, vụ việc liên quan đến yếu tố nước ngoài nên cơ quan chức năng đang đợi người thân đến để có thể khám nghiệm tử thi tìm nguyên nhân tử vong. Công an cũng đã triệu tập giám đốc thẩm mỹ viện đến làm việc.

Ông Nguyễn Việt Cường, Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết: "Sở Y tế sẽ phối hợp với cơ quan công an làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Thẩm mỹ viện Linh Nhung là cơ sở đã được cấp phép và được làm dịch vụ xóa sẹo".

Chị Hương lấy chồng HongKong nhưng vẫn mang quốc tịch Việt Nam.

Phương Trang - Anh Thư