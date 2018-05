Xử trí khi lên cơn hen suyễn tại nhà

Chống lại hen suyễn bằng nước chanh / Phòng ngừa lên cơn hen

Ảnh minh họa: Womenshealth.

Hen phế quản (hen suyễn) là hội chứng viêm đường hô hấp mạn tính thường gặp trên thế giới, gây ảnh hưởng đến chất lượng sống cũng như sự an toàn của người bệnh. Tại Việt Nam, số người mắc bệnh này chiếm đến 3,9% dân số. Mỗi năm có khoảng 3.000 người tử vong do hen, trong đó chiếm tỷ lệ cao nhất là do cơn hen phế quản (còn gọi là cơn hen cấp). Một trong những yếu tố góp phần dẫn đến tình trạng này là ảnh hưởng từ tâm lý hoảng hốt, mất bình tĩnh của người bệnh và thân nhân nên không xử trí tốt khi cơn hen xảy ra.

Một số dấu hiệu nhận biết cơn suyễn đang đến là ho, khó thở, nặng ngực, thức giấc về đêm. Khi bệnh nhân có các dấu hiệu này, cần cho dùng thuốc cắt cơn dạng xịt có tác dụng nhanh. Nếu thấy chuyển biến tốt thì cho họ nghỉ ngơi tại chỗ hoặc đưa đi tái khám. Trong trường hợp bệnh nhân vẫn còn thở nhanh, khó thở, khó nói, tím tái, cánh mũi phập phồng, cần nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế ngay. Lưu ý trong mọi trường hợp đang lên cơn hen, không được dùng thuốc cắt cơn dạng uống.

Nhằm giúp cộng đồng nắm được các kỹ năng cần thiết trong quá trình xử lý cơn hen cấp tại nhà, Câu lạc bộ Người bệnh Hô hấp - Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM tổ chức chương trình tư vấn chủ đề: “Cách xử trí cơn hen cấp tại nhà – Bản kế hoạch hành động”. Tại đây, các bác sĩ sẽ hướng dẫn mọi người cách xử trí khi lên cơ hen, đồng thời giải đáp những thắc mắc và chia sẻ các vấn đề cần lưu ý trong sinh hoạt hàng ngày nhằm phòng tránh các yếu tố khởi phát.

Chương trình diễn ra sáng 16/8 tại Giảng đường A, lầu 4, của Bệnh viện số 215 Hồng Bàng, phường 11, Quận 5, TP HCM. Các bác sĩ ưu tiên khám hoặc đo chức năng hô hấp miễn phí cho các trường hợp đăng ký sớm nhất. Điện thoại đăng ký tham dự: 08 3952 5356 - 3952 5189 (giờ hành chính).

Thi Ngoan