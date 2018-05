Xuất tinh sớm có nên tập Kegel

Bài tập Kegel giúp cuộc 'yêu' thăng hoa / 5 cách giúp nam giới tăng sức mạnh phòng the

Nhiều nghiên cứu và trải nghiệm thực tế chứng minh hiệu quả của bài tập Kegel trong việc cải thiện sức khỏe tình dục. Ảnh minh họa: Magforwomen.

Trả lời:

Chào anh,

Nhóm cơ mu cụt (pubococcygeus muscle - cơ PC) là một nhóm cơ nhỏ như một cái võng nối giữa vùng xương mu phía trước và xương cụt phía sau. Các cơ này nằm trong phần sàn của khung chậu, nói một cách khác, một người rất khó cảm nhận vị trí của nó thông qua sờ chạm.

Cách xác định nhóm cơ mu cụt ở nam giới (phần tô màu đỏ).

Đa số khi tập bài tập này, người ta cảm nhận vị trí và sự co thắt của nhóm cơ này thông qua cảm giác. Hãy tưởng tượng anh đang đi tiểu trong nhà vệ sinh, bất thình lình có một người xông vào, lúc này hẳn nhiên anh sẽ cố sức để nín ngay, đây chính là cảm giác về sự co thắt của cơ mu cụt. Hãy thử nhiều lần, trong trạng thái thoải mái toàn thân và chỉ tập trung vào cảm giác vừa nêu, anh sẽ từ từ cảm nhận được vị trí của nhóm cơ này cũng như cảm giác lúc gắng sức co thắt chúng.

Riêng về vấn đề xuất tinh sớm, ngoài bài tập Kegel, tâm lý cũng là yếu tố quan trọng trong nỗ lực cải thiện tình trạng này. Càng lo lắng trục trặc này lại càng lớn. Thay vào đó, anh nên thư giãn tinh thần. Nếu quá lo ngại, anh có thể đến khám chuyên khoa nam khoa để được tư vấn và cung cấp những điều trị thích hợp.

Thân ái.

Bác sĩ Nguyễn Tấn Thủ