Yếu tố giúp ngực nở và săn chắc

Các bạn gái trẻ thường hay mặc cảm khi tuổi dậy thì ngực kém phát triển khiến bộ ngực phẳng hoặc nhỏ. Đồng thời, nhiều phụ nữ đã có con thì lo lắng khi thấy bầu ngực của mình trước đây căng tròn, sau khi sinh một thời gian lại có hiện tượng chảy sệ hoặc bị teo nhỏ lại. Vòng một kém nở nang luôn khiến phụ nữ cảm thấy mất tự tin hơn về sự nữ tính. Chị em nên tìm hiểu rõ các yếu tố nâng đỡ và giúp ngực phát triển để có vòng một như mong đợi.

Một số yếu tố giúp tạo nên vòng một nở nang

Hệ cơ ngực: Là cơ quan chủ yếu quyết định độ cao của bộ ngực. Cơ vòm ngực bị chảy sệ ở phụ nữ là do ít mặc áo lót hoặc mặc áo lót chưa đúng cách. Khi cho con bú, trọng lượng bầu ngực của các bà mẹ chứa sữa nên nặng hơn bình thường. Tư thế cho con bú của nhiều bà mẹ chưa chính xác và động tác mút sữa của em bé kéo ngực bà mẹ xuống khiến ngực bị chảy sệ. Sau khi cai sữa, thể tích bầu ngực bị thu nhỏ lại do các tép sữa đã bị rút hết sữa. Bầu ngực đang lớn đột ngột bị thu nhỏ lại khiến các sợi liên kết collagen ở hệ cơ nâng đỡ vòm ngực bị kéo chùng lại, một số sợi liên kết bị đứt gãy khiến ngực nhão và chảy sệ.

Lớp mỡ đệm: Chiếm 90% thể tích bầu ngực, gồm các mô mỡ và số lượng tế bào nằm trong mô mỡ tại ngực. Các mô mỡ này quyết định hình dáng, kích cỡ của bầu ngực. Độ dày mô mỡ ở ngực tùy thuộc vào sự kích thích của nội tiết tố estrogen còn gọi là hormone giới tính nữ. Những chị em gầy thường có ngực nhỏ do mỡ ở ngực ít.

Tuyến sữa: Các nang tuyến sữa, tập trung quanh núm vú, chúng thường căng khi chưa có gia đình và teo nhỏ lại sau khi cho con bú. Việc sản sinh các tế bào tuyến sữa phụ thuộc nhiều vào hormone giới tính nữ và tuần hoàn máu vùng ngực.

Da ngực quanh bầu vú: Bao phủ khu vực ngực, cùng các sợi cơ nâng đỡ. Khi cai sữa, da ngực thường không còn săn chắc được như cũ, cộng với sự lão hóa ở các cơ ngực khiến cho ngực chảy sệ.

Bầu ngực được coi là nhỏ khi có số lượng của tuyến sữa và lớp mỡ đệm ít, kích cỡ của các tế bào này nhỏ. Thiếu nữ có bầu ngực nhỏ khi ở tuổi dậy thì hoặc trưởng thành thường không khó dự đoán khả năng ít sữa hoặc thiếu sữa do sự hạn chế số lượng tuyến sữa. Việc sản sinh các tế bào tuyến sữa phụ thuộc nhiều vào hormon nữ và tuần hoàn máu vùng ngực. Điều này ảnh hưởng nhiều bởi chế độ dinh dưỡng, sự vận động và đặc biệt các nội tiết tố nữ tác dụng trực tiếp trong quá trình kích thích các mô ngực phát triển.

Ở phụ nữ sau giai đoạn sinh nở hoặc bước vào tuổi tiền mạn kinh, nội tiết tố nữ suy giảm nhiều và do quá trình cho con bú đã làm mô ngực bị kéo dãn. Điều này, khiến các liên kết collagen mất khả năng đàn hồi dẫn đến các sợi cơ ngực mất đi sự săn chắc và là nguyên nhân phổ biến làm vòng một nhỏ lại, mất dần sự căng chắc. Tùy từng giai đoạn phát triển khác nhau, có thể căn cứ vào sự phát triển thực tế của cơ thể, cải thiện nội tiết tố một cách hợp lý sẽ giúp chị em phụ nữ chăm sóc và kéo dài sự khỏe đẹp cho vòng một.

Hợp chất làm Pueraria mirifica khác biệt so với các thực vật chứa phyto-estrogen trong họ đậu là Miroestrol và Deoxymiroestrol. Kết quả nghiên cứu tại Tokyo, Nhật Bản của 2 giáo sư Kuramoshi và Yuthana Smitasiri cho thấy 72% phụ nữ uống Pueraria mirifica cho tác dụng tăng kích thước vòng một đáng kể. Đối tượng tăng ít là do đã cao tuổi, có nghĩa phụ nữ trẻ cho đáp ứng tốt hơn so với phụ nữ cao tuổi, mãn kinh. Một nghiên cứu tiến hành Mỹ đánh giá tác dụng của sản phẩm trên vòng một với kết quả 96% người sử dụng trả lời là hài lòng.

Công trình nghiên cứu tác dụng của Pueraria mirifica trên phụ nữ mãn kinh cho thấy: các triệu chứng mãn kinh như bừng nóng, ra mồ hôi đêm, suy ngược, giảm khả năng tình dục, mất ngủ, khô hạn và các triệu chứng khác đã được cải thiện rõ rệt sau một tuần. Sau 6 tháng sử dụng người thử nghiệm có cảm giác quay trở về với tuổi thanh xuân. Ngoài ta, sản phẩm còn giúp phòng ngừa loãng xương do giảm estrogen nội sinh.

Tam thất (Panax Pseudo-ginseng) cũng được ví là Kim bất hoán (Vàng không đổi) cho phụ nữ từ tuổi dậy thì đến tận mãn kinh nhờ tác dụng bổ huyết, hoạt huyết, điều kinh, phòng chống chống khối u…Tác dụng phụ nên biết của Tam thất là làm tăng kích thước vú nên dân gian không dùng cho đàn ông và không dùng cho phụ nữ đang mang thai vì nguy cơ gây sảy thai.

Chị em có thể mua Tam Thất nguyên củ (loại một lạng 4 củ) và củ Sâm nữ Thái Lan (Pueraria mirifica) về tự chế biến, xay bột, hấp tiệt trùng và dùng theo chỉ dẫn của thầy thuốc hoặc dùng các sản phẩm thực phẩm chức năng có chứa các vị thuốc Đông y này của các nhà sản xuất uy tín để sử dụng.

Big 1 là sản phẩm có chứa tỷ lệ cân đối hợp lý hiệp đồng tác dụng cả 2 vị dược liệu quý trên dùng cho nữ giới, giúp cải thiện chức năng sinh lý nữ.

Mai Thương

