11 thực phẩm cung cấp collagen thiên nhiên đẹp da

Collagen giống như một chất keo dính giúp kết nối các mô tế bào, chống lão hóa và kích thích quá trình trao đổi chất trong cơ thể. Theo độ tuổi, sự sản xuất collagen suy giảm, da bắt đầu chảy xệ hình thành các nếp nhăn quanh mắt và miệng.

Dưới đây là những thực phẩm bổ sung collagen tự nhiên cho da:

Thịt gà tây

Trong thịt gà tây có chứ một loại protein gọi là carnosine, giúp làm chậm quá trình biến đổi conllagen, làm nó trở nên cứng hơn, giúp da trở nên dẻo dai, dàn hồi.

Cà phê

Nếu là người đam mê hương vị cà phê, bạn hãy chọn loại cà phê có thành phần collagen. Ngoài tác dụng làm đẹp da, chất caffeine trong cà phê giúp bạn có tinh thần sảng khoái để làm việc.

Mật ong

Mật ong giúp phục hồi và trẻ hóa làn da. Nó có tác dụng hỗ trợ quá trình tái tạo tế bào da và hình thành collagen nhanh hơn.

Cà chua

Cà chua chứa lượng lớn lycopene. Không phải ai cũng biết lycopene giúp loại bỏ men collagenases, một loại men phá hủy cấu trúc collagen. Để tận dụng hết lợi ích của cà chua, nên nấu chín hơn là ăn sống.

Rau cải

Rau cải xanh, cải xoong, cải bắp, cải bó xôi, bina… và các loại rau có màu xanh đậm khác chứa rất nhiều chất chống oxy hóa Lutein. Chất này không những có tác dụng đẩy nhanh quá trình sản xuất mà còn giúp cơ thể điều tiết và hấp thu collagen tốt hơn.

Đậu đũa

Chất axit hyaluronic có trong đậu giúp hydrat hóa làn da, tăng độ đàn hồi, giữ cho da luôn ẩm và mịn màng. Ngoài ra, chất này còn có tác dụng đẩy nhanh quá trình tổng hợp collagen.

Chanh và cam

Vitamin C có trong chanh, cam cũng là thần dược giúp tăng sản lượng collagen. Chất này làm giảm sự hình thành nếp nhăn, chống lão hóa và ngăn ngừa da bị cháy nắng, rám nắng. Ngoài ra, nó còn có tác dụng làm giảm tốc độ tăng trưởng của gốc tự do - một loại hợp chất có hại được tạo ra trong cơ thể do tác động từ tia cực tím và ô nhiễm không khí.

Đậu nành

Các chế phẩm từ đậu nành như sữa, dầu, phô mai đậu nành, tào phớ… có chứa nhiều genistein - một hợp chất giúp sản sinh collagen và chống lại quá trình lão hóa da.

Tỏi

Tỏi là thực phẩm không thể thiếu trong bếp của mỗi gia đình. Loại gia vị này chứa nhiều sulfur giúp đẩy nhanh quá trình sản sinh collagen trong cơ thể người. Ngoài ra, trong tỏi còn có một lượng lớn axit lipoic và taurine giúp phục hồi và tái tạo lại lượng collagen bị tổn thương.

Cà rốt

Trong các loại thực phẩm, cà rốt giàu vitamin A bậc nhất, có tác dụng làm chậm sự phân hủy collagen và elastin - nguyên nhân chính gây ra lão hóa da. Ngoài ra nó cũng có tác dụng tăng cường sản sinh collagen mới, đồng thời kích thích lưu thông máu giúp bạn có một làn da hồng hào, khỏe khoắn.

Quả việt quất

Thường xuyên bổ sung Vitamin C cho cơ thể, giúp bạn tránh các bệnh về cảm cúm, hoặc bệnh về máu do thiếu vitamin C. Ngoài ra Vitamin C là chất cần thiết để tạo nên collagen, giúp tăng cường mức độ chất chống oxy hóa trong cơ thể.

