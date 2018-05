12 lợi ích của trái vải với sức khỏe

Theo Health, mùa hè là thời điểm lý tưởng để thưởng thức những quả vải ngon. Vải có xuất xứ từ Trung Quốc nhưng hiện nay có thể tìm thấy vải ở nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á trong đó có Việt Nam. Vải có chứa nhiều chất dinh dưỡng và vitamin giúp phòng chống nhiều bệnh. Loại trái này cũng tốt cho tóc, da và tăng cường sức khỏe cho cơ thể, đồng thời có ích cho sự phát triển của trẻ em.

1. Chống ung thư

Vải có đặc tính chống ung thư. Loại trái cây này có chứa flavones, quercitin và kaemferol là những hợp chất mạnh mẽ trong việc chống lại sự phát triển các tế bào ung thư, đặc biệt là ung thư vú.

Vải giúp phòng ngừa ung thư. Ảnh: Health.

2. Bệnh tim mạch

Một cốc nước ép vải hàng ngày giúp ổn định nhịp tim và huyết áp, phòng chống đột quỵ và bệnh tim mạch vành. Vải xếp thứ hai trong danh mục trái cây chứa nhiều polyphenol giúp gia tăng sức khỏe tim mạch. Chất chống oxy hóa có trong vải giúp cải thiện hệ miễn dịch, làm chậm sự tiến triển của bệnh đục thủy tinh thể và phòng chống các bệnh liên quan đến tim mạch.

3. Hỗ trợ tiêu hóa

Vải chứa các chất xơ hòa tan giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh, đào thải các chất độc trong dạ dày, cải thiện vị giác, làm sạch ruột kết, chữa trị chứng ợ nóng và cảm giác rát ở dạ dày. Tinh chất làm se có trong hạt vải còn được sử dụng trong việc chữa trị các vấn đề về đường ruột và tẩy giun ruột.

4. Giúp xương chắc khỏe

Vải rất giàu phốt pho, magiê và khoáng chất như đồng, mangan, giúp xương chắc khỏe. Các hoạt chất này giúp gia tăng hiệu quả hoạt động của vitamin D, thúc đẩy cơ chế đồng hóa canxi, từ đó duy trì sức khỏe của xương.

5. Vitamin C

Vải là nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời. Tiêu thụ các loại thức ăn giàu vitamin C giúp tăng sức đề kháng chống lại các bệnh truyền nhiễm hay viêm như cảm, sốt, viêm họng. Vải hỗ trợ tiêu hóa để cơ thể có được dinh dưỡng tối đa. Vitamin C tốt cho da, xương, các mô, được đánh giá là loại vitamin rất quan trọng cho cơ thể.

6. Giảm nếp nhăn và tàn nhang

Oligonol là một polyphenol được tìm thấy nhiều trong quả vải. Oligonol có nhiều chất chống oxy hóa và chống lại hoạt động của virus cúm. Chất này cũng giúp cải thiện lưu thông máu, giảm cân và bảo vệ da khỏi tia cực tím. Oligonol giúp giảm mỡ, tăng tuần hoàn máu, giảm mệt mỏi khi tập thể dục, tăng khả năng chịu đựng và làm giảm nếp nhăn, tàn nhang.

7. Vitamin B

Vải thiều là nguồn cung cấp các vitamin nhóm B như thiamin, riboflavin, niacin và folate. Những vitamin này giúp cơ thể chuyển hóa cacbohydrat, protein và chất béo. Vải cũng chứa nhiều bete caroten, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, cải thiện chức năng gan và các cơ quan khác.

8. Giảm cân

Vải chứa ít calo, không có chất béo bão hòa hay cholesterol mà lại rất giàu chất xơ nên thích hợp với những người muốn giảm cân.

9. Cải thiện làn da

Vải thiều giúp nuôi dưỡng da dầu, giảm sự phát triển của trứng cá. Các hoạt chất trong loại trái này giúp đào thải các chất độc, mang lại cho bạn một làn da đẹp và khỏe mạnh.

10. Chống lão hóa

Vải có hàm lượng cao vitamin C chống oxy hóa và các vitamin nhóm B. Những chất này giúp bảo vệ cơ thể khỏi bị lão hóa từ ô nhiễm môi trường và tia cực tím, bảo vệ da khỏi bị hư hại. Do đó, ăn một lượng vải vừa đủ có thể giúp chống lại ung thư da hay viêm da.

11. Các chất dinh dưỡng thân thiện với da

Vải là nguồn cung cấp các chất dinh dưỡng thân thiện với da như thiamin, niacin và đồng. Thiamin giúp chuyển hóa chất béo và protein cho da khỏe mạnh. Niacin làm tăng độ ẩm cho da trong khi với một lượng nhỏ đồng sẽ giúp tăng tốc độ làm liền da.

12. Duy trì tóc khỏe

Vitamin C, niacin và thiamin là những dưỡng chất thiết yếu trong việc nuôi dưỡng tóc. Vitamin C đóng vai trò tích cực, bảo đảm cung cấp đủ máu đến nang tóc của bạn.

Cách chọn vải ngon và bảo quản lâu

Mùa vải thường bắt đầu từ tháng 6, kết thúc vào tháng 10. Vải thường chín trên cây và sẽ không chín thêm sau khi thu hoạch. Khi mua vải, bạn nên chọn những quả sáng màu, đỏ tươi hoặc đỏ đậm, vỏ cứng, không có vết bầm. Tránh những quả bị nứt, rỉ nước hay có mùi lên men.

Lớp vỏ dày của vải giúp chúng có thể tươi được ở nhiệt độ bên ngoài trong vòng 5 ngày và trong tủ lạnh đến 5 tuần. Để giữ được màu sắc của vải và tránh mất nước, vải nên được bọc trong khăn giấy, để trong bịch ni lông và bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh.

Ngoài việc sử dụng như một loại trái cây, bạn có thể dùng vải để trộn làm salad hay thêm vào kem, sữa trứng hay sữa chua để làm tăng thêm hương vị và dinh dưỡng cho món ăn. Vải sấy khô có thể được sử dụng để ăn nhẹ hoặc thêm vào sữa chua, bánh hay chè. Nước ép vải cũng có thể được dùng để pha chế cocktail, tạo ra những thức uống ngon và bổ dưỡng trong mùa hè này. Lưu ý "thực phẩm tốt cũng không nên ăn nhiều quá", do đó chỉ ăn vải với một lượng vừa phải và lắng nghe cơ thể để tăng hay giảm cho phù hợp.

Hoàng Oanh