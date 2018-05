3 loại người uống sữa đậu nành chẳng khác nào thuốc độc

Bị ung thư vú sau 3 năm uống sữa đậu nành liên tục / Uống sữa đậu nành có làm tăng nguy cơ ung thư vú?

Ảnh minh họa: Health Sina.

Theo Health Sina, sữa đậu nành là thức uống được nhiều người yêu thích bởi giá trị dinh dưỡng cao. Nhưng một số người có vấn đề sức khỏe thì uống sữa đậu nành sẽ hoàn toàn phản tác dụng.

Loại sữa này rất giàu các thành phần dinh dưỡng như protein chất lượng cao, axit béo cần thiết, vitamin nhóm B, vitamin E và chất xơ, đồng thời cũng chứa nhiều các thành phần hóa học thực vật như mỡ phốt pho, oligosaccharide, isoflavones, sterol thực vật… Không thể phủ nhận giá trị dinh dưỡng phong phú ấy song chuyên gia khuyến cáo người nào mắc bệnh về dạ dày, thận, gout nên uống ít hoặc tốt nhất không dùng loại thức uống này.

Đậu nành chứa một lượng oligosaccharide nhất định thường gây nên hiện tượng nấc cụt, trướng bụng. Người bị bệnh viêm dạ dày cấp tính hoặc viêm nhẹ không nên uống quá nhiều sữa đậu nành để tránh kích thích tiết quá nhiều axit trong dạ dày làm bệnh nặng thêm hoặc gây trướng bụng đầy hơi. Đồng thời tránh xa các chế phẩm từ đậu nành.

Ăn thực phẩm ít protein là nguyên tắc dinh dưỡng cho người bị bệnh thận. Thực phẩm chứa hàm lượng protein cao sẽ tạo thêm gánh nặng cho chức năng thận. Đối với người mắc bệnh về thận nên hạn chế ăn thực phẩm giàu protein, có thể bổ sung nguồn protein từ động vật.

Đậu nành giàu chất purine. Nguyên nhân gây ra bệnh gout là do trở ngại trong quá trình chuyển hóa purine tạo nên. Purine là chất ưa nước, vì thế khi đậu nành được xay nát để chế biến thành sữa thì hàm lượng purine có trong sữa đậu nành cao gấp nhiều lần so với các chế phẩm khác từ đậu nành. Đó chính là lý do các bác sĩ thường khuyên bệnh nhân gout không nên uống sữa đậu nành.

Linh Ngọc