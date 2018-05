4 thực phẩm nên có trong bữa ăn của mỗi gia đình

Bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng cho người tập gym / Thực đơn ăn kiêng cung cấp 1.200 calo gồm những gì?

Theo Health, kẻ thù của cơ thể là các gốc tự do. Chúng được sản sinh liên tục bởi quá trình chuyển hóa trong cơ thể và các tác động từ bên ngoài. Ước tính, mỗi tế bào phải hứng chịu sự tấn công của 10.000 gốc tự do mỗi ngày. Gốc tự do làm hư hại các tế bào, là nguồn gốc gây lão hóa và hơn 100 loại bệnh nguy hiểm như tiểu đường, tim mạch, ung thư...

Nước cam rất tốt cho sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật. Ảnh: Health.

Nghiên cứu cho thấy một số loại thực phẩm có tác dụng khống chế gốc tự do và những tác hại chúng gây ra cho cơ thể. Do vậy, bạn nên bổ sung các thực phẩm này vào khẩu phần ăn hàng ngày của gia đình mình:

Trái cây

Thực phẩm giàu chất chống oxy hóa như nho, kiwi, việt quất và các loại quả mọng được chứng minh giúp giảm tổn hại mà các gốc tự do gây ra.

Hợp chất chống oxy hóa flavonoids được tìm thấy nhiều trong quả cam còn hạn chế tác hại của thức ăn nhiều chất béo và calo gây hại cho tim. Nghiên cứu cho thấy những người uống nước cam buổi sáng giảm đáng kể lượng gốc tự do gây hại và một số tác nhân gây viêm khác liên quan đến bệnh tim.

Dấm

Một muỗng cà phê dấm trong bữa ăn (như rưới lên dĩa xà lách) có thể giảm lượng đường cao trong máu. Chỉ số đường trong máu cao kéo dài là nguyên nhân gây tổn hại các tủy.

Rượu vang

Rượu vang đặc biệt tốt cho những người ăn nhiều chất béo. Các chất chống oxy hóa trong rượu vang có tác dụng khống chế những ảnh hưởng tiêu cực chất béo lên hệ tim mạch. Do vậy nên chế biến thức ăn với một ít rượu vang hoặc mỗi người thưởng thức một ly trong bữa tối. Tuy nhiên, chỉ nên dùng trong giới hạn một ly mỗi ngày, không nên lạm dụng.

Cà chua

Chất lycopene được tìm thấy trong quả cà chua có tác dụng hỗ trợ cơ thể chống lại bệnh tật bao gồm cả ung thư. Cà chua có thể thái lát ăn sống hoặc làm nước sốt, nấu canh...

