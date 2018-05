4 triệu hộp sữa cho học sinh mầm non, tiểu học

Nhân dịp Ngày Sữa học đường Thế giới (28/9) do Tổ chức Nông Lương của Liên Hợp Quốc khởi xướng, Công ty Vinamilk và Tetra Pak vừa phối hợp với UBND và Sở Giáo dục tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ phát động chương trình Sữa học đường Quốc gia năm học 2016-2017, tại trường mầm non An Bình (thành phố Biên Hòa).