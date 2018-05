7 thực phẩm giúp bạn trở thành 'người đẹp không tuổi'

Đàn ông nên ăn 2 tép tỏi mỗi ngày

Ảnh: Express.

Lối sống lành mạnh, năng động cùng với một chế độ ăn uống dinh dưỡng tốt giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, chậm quá trình lão hóa, bạn trẻ mãi không già. Dưới đây là những thực phẩm giúp bạn kéo dài tuổi thanh xuân.

Cam

Vitamin C có trong cam giúp cơ thể tăng collagen, giữ cho làn da đàn hồi và dẻo dai hơn. Loại quả này cũng chứa lượng lớn nước giữ cho làn da và cơ thể không bị mất nước. Đây là một trong những loại thực phẩm hàng đầu để ngăn chặn lão hóa.

Trái bơ

Trái bơ chứa nhiều axit béo bão hòa. Những chất béo này giữ cho làn da "ngậm nước" và hấp thụ một số vitamin, chất dinh dưỡng cần thiết cho da.

Cải Brucxen

Loại rau này rất giàu axit folic, vitamin A và C. Đây là những thành phần quan trọng cần thiết cho da rạng rỡ tỏa sáng. Các vitamin C góp phần thúc đẩy collagen và ngăn ngừa tổn thương da do ánh nắng mặt trời.

Cá hồi

Cá hồi giàu axit béo omega-3 ngăn chặn sự tăng trưởng của tế bào ung thư da. Omega-3 có nhiều trong cá, quả óc chó, trứng, sữa và hạt lanh. Đưa các loại thực phẩm này vào chế độ ăn uống hàng ngày để ngăn chặn lão hóa.

Sữa chua

Sữa chua rất giàu vi khuẩn có lợi giúp duy trì sức khỏe, ngăn ngừa bệnh loãng xương và tránh lão hóa. Bạn có thể dùng sữa chua làm mặt nạ rất tốt cho da.

Chocolate

Chocolate rất giàu flavanol duy trì mạch máu khỏe mạnh làm giảm nguy cơ huyết áp cao, chứng mất trí và tránh lão hóa.

Rượu vang đỏ

Uống rượu vừa phải giúp bảo vệ tim, ngăn chặn bệnh tiểu đường và chứng mất trí nhớ. Rượu vang đỏ chứa resveratrol rất tốt cho tim và da.

Thu Hiền