Ăn kem vào bữa sáng sẽ thông minh hơn / Vì sao ăn sáng kiểu Nhật tốt cho sức khỏe

Được coi như bữa ăn quan trọng nhất ngày, bữa sáng cần thiết với tất cả mọi người nhưng không phải ai cũng hiểu rõ. Để kiểm tra hiểu biết cũng như bổ sung kiến thức về bữa sáng, bạn hãy làm 8 câu hỏi do She Knows đưa ra.

Ảnh: Cosmopolitan.

Câu 1: Bạn không nên bỏ bữa sáng nếu muốn giảm lượng calo hấp thụ?

A. Đúng

B. Sai

Minh Nhật