8 mẹo giúp bạn không tăng cân dịp Tết

Tiến sĩ dược Huyền Ny chia sẻ bí quyết giúp bạn kiểm soát cân nặng dịp Tết, như sau:

- Trước mỗi bữa ăn hãy uống một ly nước ấm. Hành động nhỏ này sẽ đem đến hiệu quả bất ngờ. Sau đó bạn ăn no bụng song thức ăn được tiêu hóa nhanh. Cơ thể tiêu hóa tốt sẽ nhanh đói nên tự động kích hoạt chế độ ăn nhiều bữa trong ngày. Các bữa ăn nhỏ cung cấp đủ calo cho cơ thể tránh tình trạng ăn dồn vào một bữa khiến năng lượng dư thừa. Sau Tết, cơ thể vẫn đẹp, da càng đẹp hơn mà không phải nhịn đói nhịn khát để tránh tăng cân.

- Nên ăn thường xuyên 5- 6 bữa mỗi ngày, mỗi bữa cách nhau 2-3 giờ. Ăn thường xuyên giúp bộ máy tiêu hóa làm việc liên tục, không lười biếng, không có cơ hội dự trữ năng lượng ở dạng mỡ dưới da.

- Những bữa ăn nặng nên dồn về các bữa sớm hơn trong ngày, không nên càng về khuya càng ăn nặng bụng, sẽ khó tiêu và khó ngủ. Vả lại ăn quá nhiều vào bữa tối và khuya thì cơ thể không có thời gian vận động, thức ăn được chuyển sang chế độ dự trữ ở dạng mỡ chứ không thành năng lượng để cơ thể sử dụng như mọi khi.

- Trong những bữa tiệc gia đình với nhiều món thịnh soạn, hãy chọn món ăn nhiều chất xơ ăn trước, sau đó đến đạm, tinh bột và đồ ngọt cuối cùng. Chất xơ vừa giúp đẹp da vừa có lợi cho vóc dáng.

- Nên tránh các món ăn có nhiều mỡ động vật, đồ chiên rán, nội tạng động vật vì hàm lượng cholesterol rất cao. Mỡ từ cá thì ngược lại, rất tốt vì chứa Omega 3, giàu chất chống oxy hóa.

- Nếu muốn thực đơn phong phú thì mỗi món nên ăn một ít chứ đừng ăn một món cho đến khi no căng. Đến 70-80% no thì ngừng lại thay vì ăn đến mức no căng. 5-10 phút sau, bộ não sẽ báo cho bạn đã no là vừa.

- Đừng uống bia rượu quá nhiều trong dịp lễ, lượng calo trong bia rượu khá cao. Lạm dụng bia rượu là nguyên nhân khiến các quý ông bụng phệ. Chất kích thích nên là thứ thưởng thức chứ không cần uống cho đến khi say xỉn.

- Mỗi buổi sáng sau khi thức dậy uống ngay một ly nước lọc cùng với chanh vắt, có thể thêm ít mật ong để thanh lọc cơ thể và khởi động bộ phận tiêu hóa. Đây là mẹo hiệu quả để kiểm soát cân nặng và giúp làn da hồng hào.

Khánh Ly