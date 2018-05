Súp gà là món ăn được ưa chuộng, đặc biệt vào mùa đông nhờ hàng loạt lợi ích đối với sức khỏe. Theo Live Lighter, súp gà "rửa trôi" mầm bệnh, giảm viêm, cải thiện triệu chứng cảm cúm và tăng cường dưỡng chất, giúp cơ thể bị ốm mau hồi phục. Bên cạnh đó, các loại rau củ đi kèm trong súp gà như cà rốt, hành tây hỗ trợ hệ miễn dịch, chống nhiễm trùng.

Để tăng cường thể chất cho bản thân cùng gia đình, bạn hãy thử tham khảo món súp gà kiểu Do Thái do Á hậu Hoàng My hướng dẫn.

Bí kíp nấu súp gà bổ dưỡng của Á hậu Hoàng My

Minh Nhật