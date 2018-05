Ăn chuối đỏ tốt hơn chuối vàng

Lý do nên ăn chuối và uống nước ấm buổi sáng / Ăn chuối chữa được bệnh

Chuối là loại trái cây được tiêu thụ nhiều nhất trên thế giới. Hầu hết mọi người đều biết đến chuối vàng mà hiếm ai nghe đến hay được thưởng thức chuối đỏ. Loại chuối này được gọi là chuối Dacca có xuất xứ từ Australia. Kích cỡ quả nhỏ hơn chuối thông thường, vỏ dày màu đỏ đậm, thịt chuối mềm, ngọt và có vị thơm nhẹ.

Chuối đỏ. Ảnh: Boldsky.

Ngày nay chuối đỏ phổ biến hơn do có giá trị dinh dưỡng cao, vượt trội so với chuối vàng. Nó chứa nhiều beta-carotene và vitamin C hơn so với chuối bình thường. Beta-carotene có tác dụng ngăn chặn các mảng bám ở động mạch, bảo vệ cơ thể khỏi sự tấn công của tim mạch và ung thư.

Theo các chuyên gia y tế, tiêu thụ hàng ngày beta-carotene rất có lợi cho sức khỏe. Beta-carotene vào cơ thể chuyển hóa thành vitamin A rất tốt cho da, thị lực và hệ thống miễn dịch. Nó giúp ngăn ngừa tình trạng viêm trong cơ thể. Chuối đỏ cũng rất giàu chất xơ. Thường xuyên tiêu thụ chuối đỏ làm giảm nguy cơ bệnh tiểu đường tuýp 2.

Dưới đây, Boldsky liệt kê ra một số lợi ích sức khỏe của chuối đỏ:

Ngăn ngừa sỏi thận

Chuối đỏ giàu hàm lượng kali giúp ngăn chặn sự hình thành của sỏi thận, bệnh tim và ung thư, hỗ trợ duy trì canxi và cải thiện sức khỏe của xương. Ăn chuối đỏ thường xuyên là một trong những cách tốt để ngăn ngừa sỏi thận.

Giảm cân

Chuối đỏ chứa lượng calo ít hơn so với các loại trái cây khác. Nó giúp bạn có cảm giác no mà không cần thêm quá nhiều calo. Ăn chuối đỏ thường xuyên, bạn sẽ giảm trọng lượng dư thừa.

Cải thiện máu

Các vitamin và chất chống oxy hóa có trong chuối đỏ cải thiện lượng hemoglobin trong cơ thể mà vẫn giữ được mức glucose trong máu, giúp duy trì hệ thống miễn dịch khỏe mạnh. Chuối đỏ chứa nhiều vitamin B6. Thiếu vitamin B6 là một trong những nguyên nhân gây thiếu máu.

Nguồn năng lượng dồi dào

Cung cấp nguồn năng lượng dồi dào, chuối đỏ chuyển đổi đường thành năng lượng tự nhiên. Nó được coi là một trong những loại thực phẩm tốt để ăn trong bữa sáng.

Chữa trị bệnh ợ nóng

Ăn chuối đỏ thường xuyên tốt cho người hay bị ợ nóng. Chuối đỏ có tác dụng kháng acid làm giảm triệt để triệu chứng ợ.

Linh Nga