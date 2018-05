Ăn đồ nướng như thế nào để tránh ung thư

Thực phẩm nướng được cho là làm tăng nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt và ung thư tuyến tụy. Trên thực tế, dù không quá nghiêm trọng như chúng ta tưởng, nấu ăn ở nhiệt độ cao vẫn có thể tạo ra các hợp chất có khả năng gây ung thư bao gồm heterocyclic amines (HCAs) và polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs). Vậy ăn đồ nướng như thế nào là an toàn? Dưới đây là những chỉ dẫn do Men's Health đưa ra.

Ảnh: thesmokingrill.com.

Bật nhỏ lửa

"Thứ liên hệ với ung thư là phần thịt bị nướng cháy xém hoặc được nấu ở nhiệt độ quá cao", Phillip Gray, bác sĩ kiêm trợ lý giáo sư về ung thư học từ Trường Y Harvard (Mỹ) cho biết.

Về cơ bản, nếu ăn một miếng thịt, ức gà, phi lê hoặc bất cứ thứ gì nướng quá tay, bạn sẽ tự đặt mình vào nguy hiểm. Hãy điều chỉnh lửa và ăn đồ chín tới. Để đảm bảo an toàn thực phẩm, thịt bò nên được nấu ở nhiệt độ 70 độ C và các loại thịt đỏ khác ở nhiệt độ 60 độ C.

Tẩm ướp

Các polyphenol chống oxy hóa trong nước sốt, gia vị tẩm ướp có thể giảm 88% chất gây ung thư được tìm thấy trong đồ nướng, theo Viện Khoa học Thực phẩm Kansas (Mỹ). Hiệu ứng này đến từ những loại thảo mộc và gia vị như hương thảo, nghệ, tỏi tươi và ngăn chặn hình thành HCAs. Không chỉ vậy, tẩm ướp còn làm tăng mùi vị của thịt.

Ăn rau

Trái cây và rau củ nướng không tạo ra PAHs và HCAs. Thay vào đó, chúng giúp cơ thể hạn chế hấp thụ các chất gây ung thư và hỗ trợ gan thải độc. Bạn có thể thử nướng măng tây, ớt chuông, cà tím, cà rốt, hành tây, nấm, dứa, đào, chuối, kiwi.

Đứng ngược chiều gió

Đứng gần vỉ nướng đặt ngoài trời trong thời gian dài cũng làm tăng các rủi ro sức khỏe. Năm 2015, giới khoa học Trung Quốc chỉ ra người tiếp xúc với khói nướng một giờ mỗi ngày dễ bị ung thư hơn người khác. Chất độc trong khói nướng không chỉ xâm nhập vào cơ thể qua hệ hô hấp mà còn qua làn da. Bởi vậy, trong trường hợp dùng bữa ngoài trời, bạn nên để vỉ nướng cách bàn ăn 3 m, đứng ngược gió khi nấu và điều chỉnh mức lửa để hạn chế khói.

Minh Nhật